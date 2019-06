2. Juni 2019, 21:48 Uhr Garching Behinderungen an Haltestelle

Aufgrund des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestelle "Keltenweg" kommt es in den kommenden Tagen in der Stadt Garching zu Verkehrsbehinderungen. Um diese Baumaßnahme zu realisieren, muss auf Höhe der Bushaltestelle "Keltenweg" vom 3. Juni bis 14. Juni ganztags eine Wechselampel in der Schleißheimer Straße eingerichtet werden. Änderungen der MVV-Regionalbuslinien können der Homepage des Münchener Verkehrs- und Tarifverbunds entnommen werden.