Nach dreijähriger Amtszeit wird der Behindertenbeirat in Garching in diesem Herbst neu gewählt. Das Gremium besteht aus sieben ehrenamtlichen Mitgliedern, die durch den Stadtrat benannt werden. Fünf der Plätze sind für selbst von einer Beeinträchtigung betroffene beziehungsweise eine betroffene Person pflegende Bürgerinnen und Bürger vorgesehen, zwei für Vertreter von sozialen Einrichtungen oder Verbände. Der Beirat setzt sich dafür ein, die Inklusion und Integration von Menschen mit Behinderungen in Kindergarten, Schule, Beruf und im täglichen Leben in Garching voranzubringen und fungiert dabei als Sprachrohr gegenüber der Kommunalpolitik ebenso wie als Anlaufstelle für Betroffene. Interessierte können sich bis zum 15. September bewerben. Nähere Informationen zur Bewerbung gibt es unter Telefon 089/32 08 91 54 oder E-Mail an soziales-netzwerk@garching.de.