Wer sich mit der Diagnose einer unheilbaren Krankheit auseinandersetzen muss, dem fehlt oft vor allem eins: Zeit. Genau dann stehen ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen und -begleiter Schwerstkranken, Sterbenden und ihren Angehörigen bei, indem sie Betroffene in ihrer letzten Lebensphase begleiten, trösten und entlasten. Doch auch die Helfer müssen auf das Ehrenamt vorbereitet werden. Daher gibt es auch heuer wieder einen Befähigungskurs, der vom Landkreis finanziert wird. Der Grundkurs findet am Freitag, 17. September, von 15 bis 20.30 Uhr, und am Samstag, 18. September, von 9 bis 16 Uhr in Garching statt. Das Aufbauseminar umfasst 20 Ausbildungstermine, die sich dann bis Anfang 2022 erstrecken. Anmeldung bei jedem der 15 Hospizdienste im Landkreis oder der Koordinatorin der Hospiz- und Palliativversorgung im Landratsamt, Melanie Hörl, Telefon 089/62 21 18 37 oder per Mail an HoerlM@lra-m.bayern.de.