In der englischen Fassung von "My Fair Lady" spricht Eliza Doolittle gewöhnlich zuerst starken Cockney-Akzent und dann Oxford-Englisch. In der Inszenierung des Freien Landestheaters Bayern macht Professor Higgins aus dem bayerischen "Blumenmadl" Eliza eine Dame von Welt. Der Weg vom "hoaßn Tää" zum "heißen Tee" ist nicht eben kurz, aber dank Higgins' unorthodoxer, amüsanter Methoden äußerst kurzweilig. Am Samstag, 21. September, zeigt das Landestheater seine Fassung in Großbesetzung mit Solisten, Chor und Orchester im Garchinger Bürgerhaus, Beginn 20 Uhr. Karten gibt es im Kulturreferat (Telefon: 089/320 89 138) oder online über www.garching.de.