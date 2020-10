Der Basar für Kinderartikel der Nachbarschaftshilfe Garching findet trotz coronabedingter Einschränkungen am Dienstag, 13. Oktober, von 9 bis 13 Uhr und 15.30 bis 18 Uhr im Bürgerhaus statt. Für Schwangere ist Zugang von 15 Uhr an. Es werden Herbst- und Winterkleidung für Kinder angeboten, Umstandskleidung, Babyzubehör, Sportartikel, Kinderwagen sowie -fahrzeuge, Spielzeug und Bücher. Wegen der Pandemie fällt die Kinderbetreuung aus. Maximal 80 Kunden dürfen in die Verkaufsräume. Es wird gebeten, wenn möglich, später zu kommen, um so zu einem reibungslosen Ablauf beizutragen. Wer sich vorstellen kann, die Security ehrenamtlich zu unterstützen, meldet sich bei Basarleiterin Brigitte Bauer unter basar@nbh-garching.de.