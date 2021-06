Der Garchinger See ist um eine Attraktion ärmer: Er hat keine Badeinsel mehr. Ein Sachverständiger des TÜV hatte der gut 50 Quadratmeter großen Plattform nach 18 Jahren im Wasser keine ausreichende Sicherheit mehr bescheinigt. Der Zustand war so schlecht, dass sich die Stadt entschied, die Insel aus dem See zu entfernen. Dazu lösten Taucher die Ankerketten und zogen die Insel ans Ufer. Mit einem Kran wurde das 16,5 Tonnen schwere Stück Anfang der Woche aus dem See gehoben. Dabei knickte die Insel jedoch ein und wurde so stark beschädigt, dass sie nach Auskunft der Stadt nicht mehr repariert werden kann. Sie wurde vor Ort zerlegt und fachgerecht entsorgt. Ob es im kommenden Sommer eine neue Badeinsel im See geben wird, muss der Stadtrat entscheiden. In einer der kommenden Sitzungen will das Gremium darüber beraten.