In einer Bäckerei im Garchinger Stadtteil Dirnismaning ist am Samstagmorgen gegen 9.15 Uhr ein Brand ausgebrochen. Offenbar hatte ein Industriebackofen aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen. Wie die Polizei mitteilt, konnte der Brand von der Freiwilligen Feuerwehr rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die geschätzte Schadenshöhe beträgt laut Polizei mehrere zehntausend Euro. Die Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 13 des Polizeipräsidiums München geführt.