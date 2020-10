Die 1934 in Frankfurt geborenen Mary Bauermeister ist eine spannende Protagonistin der Kunst des 20. Jahrhunderts. So war die heute 86-Jährige in den 60ern eine prägende Figur der Fluxus-Bewegung, verkehrte mit vielen Avantgarde-Künstlern und Musikern wie Karl-Heinz Stockhausen, Nam June Paik, John Cage oder Joseph Beuys. Später hatte sie in der New Yorker Szene im Umfeld von Marcel Duchamp, Robert Rauschenberg und Jasper Johns künstlerische Erfolge und fokussierte sich nach ihrer Rückkehr nicht zuletzt auf esoterisch inspirierte Gartengestaltung. Mary Bauermeister steht im Mittelpunkt des Vortrags, den Wolfgang Baumschmid in der Reihe "Künstlergespräche" des Garchinger Vereins "Kunstkompass" am 10. November veranstaltet. Anschließend gibt es eine Diskussion. Bis zu der Veranstaltung "Mary Bauermeister - Zeichnungen, Malerei, Objekte, Skulpturen und Gartenkunst" im Garchinger Haus der Vereine ist es zwar noch eine Weile hin, aber die Organisatoren bitten ob des beschränkten Platzangebots bis zum 15. Oktober um Anmeldung unter info@kunst-kompass.com. Das Künstlergespräch beginnt um 18.30 Uhr.