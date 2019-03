18. März 2019, 21:36 Uhr Garching Auto überschlägt sich: Fahrer schwer verletzt

Weil er betrunken und möglicherweise zu schnell war, ist ein 20-jähriger Münchner am frühen Sonntagmorgen in Garching mit seinem Auto von der Schleißheimer Straße abgekommen. Die Straße macht vor dem Ortsausgang eine leichte Kurve, in welcher der 20-Jährige jedoch geradeaus fuhr. Er überfuhr ein Verkehrszeichen sowie einen Holzzaun auf etwa 25 Meter Länge. Danach geriet er mit seinem Auto in eine Absenkung, wodurch sich der Wagen zweimal überschlug. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen, sein gleichaltriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus. Sowohl das Auto als auch der Gartenzaun wurden total beschädigt. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Fahrer alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Schleißheimer Straße musste für die Dauer von anderthalb Stunden gesperrt werden.