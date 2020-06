Bereits im Jahr 2018 haben sich die Mitglieder des Garchinger Kunstvereins "Kunstkompass München Nord" das Thema "Aufbruch" gegeben. Nun zeigt eine Ausstellung in der Universitätsstadt, genauer gesagt in der Garchinger U-Bahnvitrine unter dem Helmut-Karl-Platz, die künstlerische Umsetzung. Die sechs Malerinnen, drei Maler und zwei Keramikerinnen haben die Aufgabe mit unterschiedlichen Ideen und Techniken umgesetzt. Aufbruch bedeutet dabei, je nach subjektiver Empfindung, vieles: sich verändern, angestammte Bahnen verlassen, Neues wagen, ein Comeback versuchen. All dies ist in den Prozess des Schaffens eingeflossen. Die Künstlerinnen und Künstler gaben sich dabei einer völligen Offenheit hin; oft war im Vorhinein nicht klar, was dabei herauskommt und auch so manche Überraschung trat zutage. Insofern ist das Thema natürlich ein Sujet par excellence für schöpferische Köpfe. Eine Parallele kann natürlich auch zur gegenwärtigen Gesamtsituation gezogen werden: Ein "Aufbruch" ist ja in der jetzigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Situation ebenfalls spürbar; die Lockerungen führen langsam aus der Corona-Starre der vergangenen Wochen und Monate heraus. Die Ausstellung ist bis Ende Juli zu sehen.