24. März 2019, 21:53 Uhr Garching Antworten an einem Wochenende mit Gott

Familienvater Mack erlebt einen schönen Ausflug mit seiner Frau und den drei Kindern in den Bergen, bis zu dem Zeitpunkt, da seine jüngste Tochter Missy verschwindet. Die Suche beginnt und bringt am Ende tödliche Gewissheit. Die Kleine wurde wohl das Opfer eines Sexualstraftäters. Mack fällt in ein tiefes Loch und erlebt Jahre später ein mysteriöses Treffen an dem Ort, an dem alles geschah. "Die Hütte - Ein Wochenende mit Gott" wurde nach dem Roman von William P. Young verfilmt. Es geht um die Frage, wie Gott so viel Leid auf der Erde geschehen lassen kann, und mögliche Antworten darauf. Die Pfarrei St. Severin zeigt den Film am Mittwoch, 27. März, um 19 Uhr im Römerhof am Riemerfeldring, anschließend findet ein Gespräch statt.