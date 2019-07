9. Juli 2019, 22:09 Uhr Garching Andere Baustelle

Autofahrer müssen in Garching auch in den kommenden Monaten mit Behinderungen rechnen. Die Fernwärme-Baustelle in der Mühlgasse und Bürgermeister-Amon-Straße wurde nach Angaben der der Geothermie Garching (EWG) vergangene Woche zwar planmäßig abgeschlossen. Das Tempolimit dort bleibt aufgrund des losen Untergrunds aber bestehen, bis die Stadt Garching mit der vereinbarten Sanierung dieser Straße beginnt.

Nach dem Straßenfest werden die Arbeiten in der Schleißheimer Straße zwischen Maier-Leibnitz-Straße und Telschowstraße fortgesetzt. Bis Anfang Oktober gilt eine Einbahnstraßenregelung. Die Umfahrung in Richtung Hochbrück ist lokal über die Niels-Bohr-Straße möglich. In den ersten zwei Wochen der Baumaßnahme muss auch die Kreuzung mit der Maier-Leibnitz-Straße teilgesperrt werden, und der Verkehr wird mit einer Begegnungsampel geregelt. In dieser kurzen Zeit erfolgt die Umfahrung über die Poststraße.