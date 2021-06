Wer in Garching gebrauchte Klamotten entsorgen will, muss sich möglicherweise umstellen. Nach Angaben der Stadt wird der Altkleidercontainer, der bisher an der Ecke Rosen- und Kreuzstraße steht, im Lauf dieser Wochen dauerhaft an die Wertstoffsammelstelle an der Ecke Auweg und Danziger Straße verlegt. Dort können die Garchinger außerdem Altglas entsorgen. Die Stadt weist allerdings darauf hin, dass der Einwurf nur werktags von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 19 Uhr, am Samstagabend sogar nur bis 17 Uhr erlaubt ist. An Sonn- und Feiertagen dürfen die Container überhaupt nicht genutzt werden.