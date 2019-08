9. August 2019, 21:45 Uhr Garching "Aal-Hinnerk" und seine Freunde

Wer schon immer mal seine Qualitäten als Marktschreier ausprobieren wollte, kann das beim Hamburger Fischmarkt in Garching testen. Der Fischmarkt macht von Donnerstag, 15. bis Sonntag, 18. August, wieder in Garching Halt. Die Besucher erwartet echte Fischmarkt-Atmosphäre mit den geübten Marktschreiern, die ihre Angebote auf ihre humorvolle Art billig an die Frau und an den Mann bringen. Mit dabei sind "Käse-Heiko, Nudel-Kiri, Knabber-Paul, der Blumenspezialist JAK-Peters, der legendäre Bananen-Fred, Wurst-Herby oder Aal-Hinnerk", wie die Stadt mitteilt. Es gibt viel zu sehen, zu essen und zu lachen. Der "Biergarten" lädt zur Einkehr mit Grillwurst oder Fischbrötchen, und süße Leckereien gibt es auch. Geöffnet hat der Fischmarkt am Donnerstag von 11 bis 20 Uhr, am Freitag und Samstag jeweils von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Die "Nachwuchs-Marktschreier" können sich jeweils am Freitag, Samstag und Sonntag um 16 Uhr an ihr Publikum wenden, als Prämie gibt es eine Fischmarkttüte. Die Stadt weist darauf hin, dass der Bauernmarkt am Samstag wegen des Fischmarkts vom Bürger- an den Maibaumplatz verlegt wird.