Die Stadt Garching erhält einen Zuschuss von 50 000 Euro aus dem Investitionsprogramm des Bundeslandwirtschaftsministeriums für die Sanierung des Lokschuppens der Schlammbahn. Darüber informiert die SPD-Bundestagsabgeordnete Bela Bach. Sie freue sich sehr, dass damit ihr Wahlkreis erneut durch den Bund unterstützt werde und die Förderhöchstsumme erhalte. Bach hatte im Frühjahr die Gemeinden auf die Möglichkeit der Sonderförderung hingewiesen. In dem derzeit baufälligen Gebäude will die Stadt an das Bauerndorf Garching erinnern. Bisher hatte der Stadtrat aus Kostengründen eine Sanierung des alten Lokschuppens abgelehnt.