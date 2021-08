Von Bernhard Lohr, Haar

Mehr Klimaschutz, mehr Nachhaltigkeit und ein sorgsamerer Umgang mit Ressourcen dank Kreislaufwirtschaft: Die Gemeinde Haar will ihr Handeln noch stärker daran orientieren, dass auch kommende Generationen noch eine lebenswerte Welt vorfinden. Von einer "ganzheitlichen Zukunftssicherung" ist etwa die Rede in den aktualisierten kommunalen Leitlinien, die der Gemeinderat einstimmig verabschiedet hat. Weitere Formulierungen zeigen, wie ambitioniert man sich gibt: Demnach soll in Zukunft in Haar "klimapositiv" gebaut und eine "klima- und gesundheitsfreundliche Mobilität im Wohnumfeld" angestrebt werden. Neben dem "unabdingbaren Schutz des Klimas" geht es auch um eine digitalisierte Verwaltung, um breite Bürgerbeteiligung mit Hilfe von Befragungen und Diskussionsforen, um Bildungsgerechtigkeit und Artenvielfalt.

Seit dem Jahr 2002 hat die Gemeinde Haar Leitlinien, an denen die Gemeinderäte und die Verwaltung ihr Handeln messen lassen wollen. Zuletzt wurden 2015 aktualisierte Aussagen zu den Bereichen "Bauleitplanung und Verkehr", "Gemeindliches Leben und Kulturförderung", "Bildung und Kinderbetreuung", "Soziales" und "Umwelt" formuliert und verabschiedet. Im Juni 2020 wurde dieses grundlegende Papier durch "Leitlinien zur Nachhaltigkeit im Bereich Bauen und Planen" erweitert. Das wurde nun zusammengeführt, wobei die genaue Betrachtung des Bausektors dazu geführt hat, dass das Ziel einer "Kreislaufwirtschaft" an vielen Stellen Eingang in das Papier gefunden hat. Vertreter der aus dem Bausektor stammenden Cradle-to-Cradle-Bewegung - der englische Begriff bedeutet vom Ursprung zum Ursprung - haben die Haarer Gemeinderäte inspiriert. Der Bauingenieur Deniz Ispaylar und Kollegen moderierten mehrere Workshops, die überwiegend virtuell von Februar bis Juni stattgefunden haben.

Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) sagte, die Leitlinien hätten in der Vergangenheit eine segensreiche Wirkung entfaltet und Haar vor allem bei der Siedlungsentwicklung "zu dem gemacht, was es ist". In dieser Tradition wolle man weiterarbeiten. Vor allem die "Denkschule" des Cradle to Cradle habe neue Anstöße geboten. "Es geht nicht nur darum, etwas weniger schlecht zu machen, sondern mehr gut." Es sei ein "großer Wurf" gelungen, sagte Bukowski. Dem pflichtete Thomas Fäth (SPD) bei, indem er von einem "guten" Ergebnis sprach, das man nun abzuarbeiten habe. Peter Siemsen (FDP) zeigte sich "sehr beeindruckt" von den Leitlinien. Ulrich Leiner (Grüne) erinnerte daran, dass in diesen "auch eine große Verpflichtung drinsteckt". Die Gemeinderäte hätten die Aufgabe, das mit Leben zu erfüllen.

So verpflichten sie sich darauf, ein "behutsames, standortangepasstes Wachstum" zu verfolgen. Es soll kompakt gebaut werden, um großzügige Grünflächen zu erhalten. Architektonische und ökologische Qualität beim Bau soll gleichermaßen angestrebt werden. Es soll bezahlbarer, familiengerechter und barrierefreier Wohnraum geschaffen werden. Neben dem Haarer Modell mit vergünstigten Wohnungen wird das Modell der Genossenschaft als Vorbild genannt. Die aktualisierten Leitlinien werden auf der Homepage veröffentlicht.