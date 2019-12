Geht doch: Am achten Spieltag bejubeln die Fußballer der SpVgg Unterhaching einen 2:1-Erfolg über den Chemnitzer FC. Derzeit liegen die Hachinger auf Rang fünf und damit in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen.

Der vielleicht wichtigste Moment für die Hachinger Fußballer im abgelaufenen Jahr trägt sich fern des grünen Rasens zu, in gänzlich ungewohntem Ambiente: In den Räumlichkeiten der Münchner Börse läutet Manfred Schwabl, Präsident des ehemaligen Fußball-Bundesligisten und Geschäftsführer der eigens gegründeten SpVgg Unterhaching GmbH & Co. KGaA am Morgen des 30. Juni eifrig die Glocke - und eröffnet damit den Handel für die Haching-Aktie. Erstmals seit Borussia Dortmund im Jahre 2000 riskiert es wieder ein deutscher Fußballklub, sich den Schwankungen des Kapitalmarktes auszusetzen. Und während der BVB damals im Zuge des Börsengangs und grober wirtschaftlicher Fehlentscheidungen um ein Haar in die Pleite geschlittert wäre, lässt sich das Abenteuer Aktienmarkt für den Drittligisten Haching bislang gut an: Insgesamt 332 469 Aktien sind während der Zeichnungsfrist verkauft worden, was einem Erlös von etwa 2,7 Millionen Euro entspricht. Und der Ausgabepreis von 8,10 Euro wird recht schnell zurückgelassen - bis heute hat sich das Wertpapier immer oberhalb dieser Marke bewegt, zumeist im Bereich um etwa 9,50 Euro. Schwabl betont, für die Entscheidung, als eher kleiner Klub an die Börse zu gehen, keineswegs belächelt worden zu sein: "Ich habe Hochachtung dafür erfahren, dass wir nicht warten, bis den Verbänden etwas einfällt, um die Vereine zu unterstützen."

Es ist insgesamt ein bewegtes Jahr für die Rot-Blauen, schon alleine deshalb, weil man im ersten Halbjahr trotz einer beeindruckenden Hinrunde im Herbst 2018 wegen einer geradezu grotesken Negativserie mit nur einem Sieg aus den ersten 17 Spielen nach der Winterpause noch in Abstiegsnöte gerät und am Ende durch zwei Erfolge in den letzten beiden Partien gerade noch die Kurve bekommt. Das sollte zur neuen Saison nicht noch einmal vorkommen, also verstärkt die Klubführung den Kader auf allen Positionen - und schon spielen die Hachinger wieder oben mit, sie liegen aktuell nach 20 Spieltagen mit 33 Punkten auf dem 5. Platz, punktgleich mit Waldhof Mannheim, die derzeit den dritten Platz belegen, der zur Teilnahme an der zur Aufstiegsrunde berechtigt.

Ein anderes Jahreshighlight betrifft weniger den aktuellen Kader als vielmehr einen ehemaligen Unterhachinger Spieler: Karim Adeyemi, den man im Sommer 2018 für mehr als drei Millionen Euro an RB Salzburg verkauft hat, erhält im Sommer die Fritz-Walter-Medaille in Gold als Auszeichnung für den besten deutschen Fußballer des Jahrganges 2002. Der Marktwert des jungen Stürmers ist mittlerweile auf 7,5 Millionen Euro gestiegen, angeblich interessiert sich der FC Barcelona für eine Verpflichtung des Jugendnationalspielers. Und wenn es zum Transfer kommen sollte, dürfte auch Haching als Ausbildungsverein etwas davon haben.

Deutlich kleinere Brötchen werden eine Liga unterhalb gebacken, wobei sich in Türkgücü München ein finanziell gut ausgestatteter Klub anschickt, die Regionalliga ganz schnell hinter sich zu lassen und den Durchmarsch, der in der Landesliga begann, direkt fortzusetzen - mit acht Punkten Vorsprung führt man die Tabelle an. Mangels eigener Spielstätte ist der Verein, der in München-Neuperlach zu Hause ist, im Sportpark Heimstetten zu Gast, vom Frühjahr an spielt das Team von Trainer Reiner Maurer dann im Grünwalder Stadion.

Eine von nur drei Mannschaften, die Türkgücü in dieser Saison besiegt haben, ist der VfR Garching gleich zu Saisonbeginn. Das ist es aber dann auch mit den guten Nachrichten für den Elftplatzierten der Saison 2018/19 aus dem nördlichen Landkreis: Dem Abschied des langjährigen Erfolgscoaches Daniel Weber, der den Klub im Sommer auf eigenen Wunsch verlässt, folgt schon Ende Oktober der nächste Trainerrücktritt, Philipp Bönig wirft das Handtuch: "Der VfR Garching ist ein absolut geiler Verein", sagt der 39-jährige Ex-Profi, "und deshalb habe ich die Entscheidung im Sinne des Vereins gefällt". Mit acht Punkten Rückstand zum Nicht-Abstiegsplatz überwintern die Garchinger, nun wird Benjamin Flicker, 33, den Trainerposten übernehmen, er kommt vom Landesligisten Aiglsbach.

Auch dem anderen Landkreisverein in der vierthöchsten Spielklasse geht es derzeit sportlich nicht gut: Der SV Heimstetten hat zwar fünf Punkte mehr auf dem Konto als Garching, schwebt aber ebenfalls in Abstiegsgefahr. Der Verein hat im Sommer nur mit viel Glück die Klasse gehalten: Weil die erste Mannschaft des FC Ingolstadt überraschend aus der zweiten Liga absteigen muss, darf die Reserve nicht in der Regionalliga bleiben - dadurch wird ein Platz frei, den sich Heimstetten im Duell mit dem TSV Rain sichert. Im Herbst heißt es dann auch bei den Hoaschdengern Abschiednehmen: Der Vorsitzende Ewald Matejka und sein Sohn, Fußball-Abteilungsleiter Michael Matejka, legen gemeinsam ihre Ämter nieder. Matejka senior tut das ohne Wehmut, wie er im Interview mit der SZ mit Hilfe eines japanisches Sprichwort betont: "Es gibt Zeiten zum Fischen und Zeiten zum Netze trocknen."

Auch unterhalb der Regionalliga tut sich aus Landkreissicht im Jahr 2019 viel. Stellvertretend für die vielen Nachrichten, die der Fußball produziert, seien nur zwei genannt: Der FC Deisenhofen steigt mit seinem isländischen Trainer Hannes Sigurdsson erstmals in der Klubhistorie in die Bayernliga auf, was mit ordentlichen Bierduschen gefeiert wird. Kaum sind die Oberhachinger Balltreter wieder nüchtern, beginnen sie eifrig Punkte zu sammeln. Und überwintern nun auf dem zweiten Platz, der am Saisonende zur Regionalliga-Relegation berechtigen würde. Die nächste Aufstiegsfeier könnte also schon im Juni folgen.

Ähnliche Feierbiester sind die Kicker des TSV Brunnthal: Für den kleinen Verein auf dem Land geht es im Sommer erstmals in die Bezirksliga nach oben. Trainer Matthias Betzler nimmt zwar im Sommer seinen Hut, weil er sich im Alter von 63 Jahren noch einmal verstärkt seinem Hobby Ultra-Marathon widmen will. Für Betzler kommt Raphael Schwarz-Schwanthaler - und der kann die Erfolgsgeschichte des TSV bislang fortschreiben: Brunnthal führt die Bezirksliga Süd nach 17 von 28 Spieltagen mit drei Punkten Vorsprung und einem Nachholspiel in der Hinterhand an.