Bei leicht rückläufiger Sieben-Tage-Inzidenz steuert der Landkreis auf einen unliebsamen Rekordwert zu: In vielen Pflegeheimen häufen sich die Infektionen mit der besonders ansteckenden Variante Omikron. Derzeit gelten 105 Bewohner in acht Senioren- und Pflegeheimen als positiv getestet. Auch die Zahl der positiv getesteten Mitarbeiter ist auf hohem Niveau. 55 Beschäftigte von elf Einrichtungen haben sich angesteckt. Dass dies nicht zu einem deutlichen Anstieg der Todesfälle geführt hat, interpretieren Experten als Beleg für die Wirksamkeit der Impfungen. In den Pflegeheimen sind meist mehr als 95 Prozent der Senioren immunisiert. Auf der Intensivstation beatmet werden zwei Patienten.