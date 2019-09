Der Lehrerparkplatz des Haarer Ernst-Mach-Gymnasiums in der Ferienzeit: Dort glaubten sich fünf Jugendliche Anfang August unbeobachtet genug für eine "Kifferrunde", wie es im Polizeibericht heißt. Doch eine Streife stieß zufällig auf sie. Die Jugendlichen ergriffen hektisch die Flucht, zwei von ihnen konnten gefasst werden. Weil sie aber kein Cannabis bei sich hatten, durften sie sofort wieder gehen - bis eine der Jugendlichen in ihr Auto einstieg. Da griffen die Beamten dann noch einmal ein und überzeugten die 19-Jährige, doch besser zu Fuß zu gehen. Andernfalls hätten sie die junge Frau einem Schnelltest unterziehen müssen - mit möglicherweise für sie weitreichenden Folgen.

Immer öfter muss die Polizei Autofahrer aus dem Verkehr ziehen, die unter Drogeneinfluss stehen. Zwar sind Ordnungswidrigkeiten und Straftaten im Straßenverkehr, bei denen Rauschgifte eine Rolle spielten, zuletzt wieder etwas gesunken; der Langzeittrend ist nach Polizeiangaben dennoch bedenklich. Seit 2010 hat sich die Zahl solcher Drogenvergehen in Stadt und Landkreis München laut Statistik mehr als verdoppelt. Besonders häufig auffällig werden dabei junge Erwachsene.

Oft erkennen die Beamten schon am Fahrverhalten eines Verkehrsteilnehmers, dass etwas nicht stimmt. Anderen merkt man den Konsum nicht sofort an. Aus diesem Grund gibt es in jeder Dienststelle sogenannte Drogenmultiplikatoren, wie Sven Müller erklärt, Sprecher des Münchner Polizeipräsidiums, das auch für den Landkreis zuständig ist. Diese seien geschult, Ausfallerscheinungen zu erkennen. Das ist Voraussetzung, um einen gestoppten Autofahrer einem Drogentest zu unterziehen. Schlägt der Schnelltest an, für den entweder an Ort und Stelle oder auf der Wache eine Urinprobe abgegeben werden muss, steht eine Blutentnahme an, um einen gerichtlich verwertbaren Beweis zu sichern.

Detailansicht öffnen Wer sich am Steuer auffällig verhält, muss damit rechnen, von der Polizei angehalten und zum Drogentest gebeten zu werden. (Foto: Claus Schunk)

Denn der Konsum von psychoaktiven Substanzen im Straßenverkehr kann schnell gefährlich werden und wird dementsprechend teuer bestraft, selbst wenn keine Strafanzeige erstattet wird. Ein Bußgeld von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot erwarten einen gefassten Drogenfahrer beim ersten Mal, Wiederholungstäter müssen mit 1000 Euro Strafe, einem längeren Fahrverbot und einer medizinisch-psychologischer Untersuchung (MPU) rechnen. Die ist teuer: Für Verwaltungs- und Vorbereitungskosten sowie Gutachten können sich die Kosten neben dem Bußgeld auf bis zu 1300 Euro summieren, listet ein Flyer des Landratsamtes und der Führerscheinstelle auf.

Bevor nach einer MPU wegen Drogenmissbrauchs der Führerschein erneut ausgestellt wird, muss der Antragsteller beweisen, dass er "clean" ist, erklärt Patrick Mack, der Leiter der Führerscheinstelle des Landkreises in Grasbrunn. Mit sechs unregelmäßigen und spontanen Urin- oder Haarproben im Zeitraum von einem Jahr bei akkreditierten Ärzten müssen die Betroffenen ihre Nüchternheit belegen. Bei der psychologischen Untersuchung müsse der Patient zudem seine Abkehr von den Drogen glaubhaft versichern und darlegen, wie er sich vor Rückfällen schützen wolle. Bei der medizinischen Überprüfung wird eine mögliche Fahruntauglichkeit durch Entzugserscheinungen und Folgeerkrankungen untersucht. Etwa jeder Dritte, der wegen Drogen- oder Medikamentenkonsums zu einer MPU muss, wird als "ungeeignet" eingestuft und bekommt die Fahrerlaubnis nicht wieder ausgestellt.

Wer regelmäßig Marihuana konsumiert oder einmalig harte Drogen, also solche mit einem größeren Sucht- und Gefährdungspotenzial als Marihuana, muss nicht einmal hinter dem Steuer gefasst werden, um die Fahrerlaubnis zu verlieren. Behörden und Polizei gehen dann davon aus, dass Konsum und Autofahren nicht mehr klar voneinander getrennt werden können und ziehen den Führerschein ein. Trägt man die Droge nur bei sich, hat sie aber nicht genommen, kann man das durch eine Haarprobe belegen, da die Abbauprodukte monatelang in den Haaren konserviert werden.

Risiko Selbstüberschätzung Wie sich Drogen auf das Verhalten im Straßenverkehr auswirken, hängt stark von der Art des Mittels ab. Sonja Horstmann ist Oberärztin am Isar-Amper-Klinikum in Haar, das sich auf Sucht, Psychosomatik, Gerontopsychiatrie und Forensische Psychiatrie spezialisiert hat. Sie behandelt Suchtkranke und hält pauschale Aussagen für schwierig. Die Fahrtüchtigkeit sei aber klar eingeschränkt, wenn Konzentration und Wahrnehmung beeinträchtig seien und die Fahrer ihre eigenen Fähigkeiten überschätzten. Neben solchen allgemeinen Symptomen kämen noch spezifische Ausfallerscheinungen hinzu. Nach dem Konsum von Cannabis etwa sei die Zeitwahrnehmung verändert, auch könnten die Augen nicht mehr schnell genug auf wechselnde Lichtverhältnisse reagieren. "Bei Kokain und Amphetaminen ist die Diskrepanz zwischen subjektiv wahrgenommener und tatsächlicher Leistungsfähigkeit besonders gravierend", sagt Horstmann. Auch könne das Sichtfeld eingeschränkt sein und es komme zu Trugwahrnehmungen. Lasse die Wirkung nach, seien Konsumenten leicht reizbar, erschöpft und abgelenkt. Bei regelmäßigem Konsum sei die Beeinträchtigung im Normalfall stärker. Hinzu komme die Entzugsphase nach dem Rausch, in der Süchtige mit psychischen und physischen Entzugserscheinungen kämpfen. Die Auswirkungen können sich jedoch individuell unterscheiden. Sie variieren in Form und Heftigkeit und nehmen bei größeren Dosen zu. asom

Feste Grenzwerte, ab welcher Konzentration im Blut aus der Ordnungswidrigkeit eine Straftat wird, wie sie es bei Alkoholkonsum gibt, existieren für Rauschgift nicht. Wer aber drogenbedingt in Schlangenlinien fährt oder gar einen Verkehrsunfall versucht, wird sofort mit einer Strafanzeige verfolgt. Wer andere akut gefährdet, dem drohen sogar bis zu fünf Jahre Haft.

Im vergangenen Jahr wurden laut dem Verkehrsbericht der Polizei im Landkreis München neun Unfälle im Zusammenhang mit Drogen registriert, sechs Menschen wurden dabei verletzt, zwei von ihnen schwer. Das sind immer noch deutlich weniger, als auf das Konto von Alkohol am Steuer gehen. Hier zählte die Polizei im vergangenen Jahr 89 Unfälle mit 46 Verletzten und elf Schwerverletzten sowie drei Toten im Landkreis.

Nicht belangt wird, wer ärztlich verordnet Marihuana konsumiert. Wird dieses bestimmungsgemäß genommen, also nicht überdosiert, gilt das Autofahren nach Gebrauch nicht als Ordnungswidrigkeit. Werden aber andere Verkehrsteilnehmer gefährdet oder gar geschädigt, wird auch dies als Straftat geahndet.