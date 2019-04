28. April 2019, 22:28 Uhr Frühpädagogik Der Trickfilm aus dem Kinderhaus

Bei einem Modellversuch in Garching lernen Jungen und Mädchen frühzeitig, mit Computern kreativ zu arbeiten. Im Fall der Mediennutzung achten die Erzieherinnen streng auf das Einhalten von vereinbarten Regeln

Von Gudrun Passarge, Garching

Auf dem Boden: ausgeschnittene Seepferdchen, ein Delfin, Schildkröten, Fische, zwei Haie. Darüber gebeugt: Fünf Mädchen, sehr konzentriert. Sie schieben die Figuren immer hin und her. Ein Tablet hält die Konstellationen fest. Die fünf wollen einen Trickfilm machen. Zwölf Fotos brauchen sie für eine Sekunde. "Da sehen sie gleich mal, wie viel Arbeit es ist, 90-Minuten-Trickfilme herzustellen", sagt Erzieherin Silke Müller-Ersfeld. Alltag im Minikinderhaus am Mühlbach. Die Garchinger Kinderbetreuungsstätte nimmt seit September 2018 an einem zweijährigen bayernweiten Modellversuch teil: "Medienkompetenz in der Frühpädagogik stärken". Die Leiterin des Minikinderhauses Sybille Kink erklärt die Motivation so: "Es geht darum, den Kindern zu erklären, dass man mit Computern kreativ arbeiten kann."

Der Hai-Angriff auf dem Fußboden. Die Herstellung eines Trickfilms ist eine mühsame Angelegenheit, wie die Mädchen im Kinderhaus feststellen. (Foto: Florian Peljak)

Das Garchinger Kinderhaus besuchen 70 Kinder, 20 im Kindergartenalter, 50 gehen in den Hort. Mediennutzung war ihnen nicht fremd. Schon vor dem Modellversuch haben sie gemeinsam ein Bilderbuch mit einer Weihnachtsgeschichte gestaltet und einen Film über den Tagesablauf im Kinderhaus gedreht. Als dann die Ausschreibung für den Modellversuch kam, den das Staatsinstitut für Frühpädagogik (IFP) leitet, unterstützt vom bayerischen Sozialministerium, haben sich die Garchinger beworben. Sie wurden unter 218 Bewerbern ausgewählt, "unser Pluspunkt war wohl, dass wir schon mal was mit Medien gemacht haben", sagt Kink. Die am Modellversuch teilnehmenden Einrichtungen werden sich im Juni zu einem Landesnetzwerktreffen zusammenfinden. Den Austausch mit den anderen, stellen sich die Garchinger interessant vor.

Die selbstgemachte Zeitung ist eine begehrte Lektüre bei den Garchinger Kindern. (Foto: Florian Peljak)

Die Erzieherin sieht es als sinnvoll an, in Kindertagesstätten mit Medien zu arbeiten, "weil die Kinder damit aufwachsen, von klein auf". Selbst im Kinderwagen habe sie schon Kinder gesehen mit einem Smartphone in der Hand. Die Kinder sollen den sicheren Umgang mit den Medien üben, übrigens lernen auch die Erzieher sehr viel, manchmal auch von den Kindern, die sich schon gut auskennen mit den Geräten. Alles passiert nach gewissen Vorgaben. Dazu hat die Einrichtung einen Mediennutzungsvertrag mit den Kindern geschlossen. Die Regeln wurden in der Kinderkonferenz vorgestellt. Ganz wichtig: "Ich halte meine Zeiten ein". Vorgesehen sind zweimal in der Woche eine halbe Stunde. Die Erzieherinnen überprüfen das anhand einer Liste. Hat sich jemand schon zweimal ein Tablet ausgeliehen, dann muss er sich für den Rest der Woche anders beschäftigen.

In der selbstgemachten Zeitung finden sich auch Bastelanleitungen. (Foto: Florian Peljak)

Das funktioniere erstaunlich gut, sagt Kink. Am Anfang hätten sie damit gerechnet, überrannt zu werden, "aber das war gar nicht so. Die Kinder gehen genauso gerne raus und nutzen auch die anderen Räume wie vorher." Die zweite Überraschung war die positive Haltung der Eltern. "Bei uns im Haus gibt es diese Eltern nicht, die Vorbehalte haben", im Gegenteil, sie hätten sich sehr offen gezeigt und fragten auch nach geeigneten Apps.

Als Startpaket haben die teilnehmenden Einrichtungen die Hardware zur Verfügung gestellt bekommen, Tablets, Beamer, Leinwand, Stativ, Mikrofone, Lautsprecher. Jeweils sechs bis sieben Häuser werden von einem Mediencoach begleitet. Das ganze Team bekommt Fortbildungen und alle sechs Wochen etwa kommt der Mediencoach in die Einrichtung. Ausgestattet waren die Tablets schon mit bestimmten Apps, seit kurzem können die Kinderhäuser auch selbst Vorschläge machen, welche Apps sie gerne runterladen würden. Das IFP überprüft dann, ob sie pädagogisch sinnvoll sind. Gefragt sind solche Dinge wie Istop-Motion, um Trickfilme zu drehen oder Puppet Pals, um Theaterstücke zu inszenieren. Die Garchinger haben einen Medienraum, in dem auch Bücher und Hörspiele in den Regalen aufgestapelt sind. Gerade kommt ein Mädchen herein, um sich ein Tablet auszuleihen. Sie möchte damit malen, sagt sie. Sybille Kink berichtet, sie suchten jetzt auch nach Apps, die sie bei der Hausaufgabenhilfe für die dritten und vierten Klassen nutzen könnten.

Medien als nützliches Werkzeug Kinder wachsen heutzutage mit digitalen Medien auf. Viele verfügen auch schon über einige Vorkenntnisse, wenn sie in den Kindergarten kommen. Das Staatsinstitut für Frühpädagogik (IFP) hat einen Modellversuch initiiert, um den Medieneinsatz in der Bildungsarbeit mit den Kindern zu erproben. Gleichzeitig geht es aber auch darum, den Fachkräften bei der Beobachtung und Dokumentation digitale Hilfsmittel an die Hand zu geben und die Vernetzung mit Eltern und Schule voranzutreiben. Ziel des Versuchs ist es, die medienpädagogische Kompetenz der Mitarbeiter zu fördern, genauso wie die Medienkompetenz der Kinder. Sie könnten lernen, die Medien als nützliches Werkzeug im Alltag einzusetzen, etwa indem sie vor Ausflügen den Busfahrplan heraussuchen, erklärt Eva Reichert-Gerschhammer. Sie ist die Leiterin des Projekts beim IFP. Kreativer Umgang mit Medien, eigene Projekte wie Filme böten außerdem die Chance, Kinder an das Thema Urheberrechte heranzuführen und ihnen zu verdeutlichen, dass Medien menschengemacht sind und man sie hinterfragen kann. Reichert-Gerschhammer sagt, sie sei "heilfroh", dass sich die Diskussion um die Mediennutzung bei Kindern gewandelt habe. Früher habe man die Risiken höher eingeschätzt als die Chancen. Jetzt werde dagegen das Recht der Kinder auf einen Zugang zu digitalen Medien gesehen. Gleichzeitig gelte es jedoch, die Kinder vor Gefahren zu schützen. Die Versuchsleiterin nennt in diesem Zusammenhang Begriffe wie Sucht oder auch den Schutz der Privatsphäre. Es gelte die Kinder so zu begleiten, dass alle Rechte gewahrt bleiben. Das werde "intelligentes Risikomanagement" genannt. Erste Rückmeldungen der teilnehmenden Einrichtungen hätten gezeigt, dass es einen hohen Informationsbedarf in technischen wie auch in pädagogischen Fragen gebe. Doch für erste Ergebnisse sei es noch zu früh. pa

Der Versuch läuft erst seit September 2018, aber das Kinderhaus hat schon einiges vorzuweisen. Etwa die "Infozeitung Minikinderhaus" (IZ), die 16 Viertklässler nahezu in Eigenregie erarbeitet haben. Auf Papier übrigens. Zwei Chefredakteure und deren Team haben Interviews geführt, zeigen auf vielen Fotos, wie man einen Papierflieger bastelt und stellen "Außergewöhnliche Menschen aus Garching" vor, in diesem Fall Paula, die als einzige im Hort die Grundschule West besucht, alle anderen kommen aus der Grundschule Ost. "Es war teilweise etwas chaotisch", sagt Kink über die Entstehung der Zeitung, die beim Faschingsfest verkauft wurde. "Aber ich war immer nur begleitend dabei." Bis zum Sommerfest ist die zweite Ausgabe geplant.

Aus dem Nebenzimmer ist Gekicher zu hören. Die fünf Regisseurinnen sind gerade dabei, ihren Trickfilm "Die Helden des Ozeans" zu vertonen. Eine der Schildkröten und ein kleiner Fisch werden von den anderen ausgegrenzt. Das ändert sich jedoch mit großem Trara, nachdem die beiden die anderen vor einem Hai-Angriff retten. "Dann feiern sie eine große Party, weil sie ja das Leben gerettet haben", sagt eines der Mädchen. Doch das kommt erst später, jetzt ist erst mal Kampfgetümmel.