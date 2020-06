Vier Altäre gibt es normalerweise in Grünwald bei der Fronleichnamsprozession. Vier festlich geschmückte kleine Tische, die unter freiem Himmel aufgestellt werden, in der Emil-Geis-Straße, vor dem Altenheim an der Eierwiese, auf dem Marktplatz und auf dem Rathausplatz. An ihnen macht die Fronleichnamsprozession aus meist mehreren hundert Teilnehmern Halt.

Dabei sind die Vertreter der Gemeinde, Bürgermeister und Gemeinderäte, die Mitglieder der Vereine mit Fahnen und im Festtagsgewand, und die Gläubigen. Aus dem Evangelium wird vorgelesen, der Chor singt ein Lied, der Segen mit der Monstranz wird erteilt und ein Gebet gesprochen, es spielt die Blasmusik. Nach der letzten Station am Rathausplatz gehen alle nach Hause und ziehen sich um, um sofort wieder loszuziehen, nämlich auf das Dorffest der Burschen, das traditionell an Fronleichnam beginnt.

Am Donnerstag, 11. Juni, sieht die Feier aufgrund der Corona-Beschränkungen anders aus. "Es fehlen alle Voraussetzungen", sagt Pfarrer Eugen Strasser-Langenfeld vom katholischen Pfarrverband Grünwald. Die Prozession findet nicht statt. Kann man das kirchliche Fest trotzdem feierlich gestalten? "Was wollen Sie machen?", fragt Strasser-Langenfeld. Fronleichnam sei ein Fest, "auf dem eigentlich sehr deutlich die Gemeinschaft zum Tragen kommt". Jetzt gibt es "unendliche Hygienevorschriften, wir dürfen nicht zu viel singen, nicht zu laut singen. Fröhlich dürfen wir nicht sein." In die Kirchen St. Peter und Paul und Maria Königin passen nach den Vorschriften jeweils nur etwa 20 Personen, die sich anmelden müssen.

"Fremd" fühlt Strasser-Langenfeld sich bei diesen Aussichten. "Für mich war es immer wichtig, die Menschen nach der Messe mit Handschlag zu verabschieden." Jetzt ist das nicht gestattet. Auch die Gottesdienstbesucher dürfen nachher nicht mehr beisammen stehen. "Richtige Feierstimmung kommt da nicht auf." Wenigstens sei der Inhalt nicht reduziert, sagt der Pfarrer, seine Predigten hat er wöchentlich auf der Homepage veröffentlicht.

Nicht einmal ein Lächeln kann man sich schenken

Es ist ein schwieriges Unterfangen, die zwischenmenschliche Nähe, die im Glauben eine große Rolle spielt, aufrecht zu erhalten. Anfangs sagte Strasser-Langenfeld: "Schenkt euch als Zeichen des Friedens ein freundliches Lächeln." Seit der Maskenpflicht sagt er "ein freundliches Zunicken". Auf das nächste Jahr wagt Strasser-Langenfeld noch nicht zu hoffen. "Das Leben wird eine neue Gestalt bekommen und nicht mehr so unbeschwert sein", sagt er.

"Es ist schon schwierig, auch für mich, wenn eine Absage nach der anderen kommt", sagt Pfarrer Toni Wolf, Leiter des katholischen Pfarrverbands Höhenkirchen. Bisher gab es an Fronleichnam immer zwei große Feiern in verschiedenen Gemeinden sowie ebenfalls vier Stationen bei der Prozession. In diesem Jahr gibt es drei Gottesdienste, um 9, 11 und 19 Uhr jeweils im Pfarrzentrum, da dort am meisten Menschen hineinpassen.

"Das ist alles sehr beklemmend."

Danach gehen die Gottesdienstbesucher mit ihrem Pfarrer, der Monstranz und dem Allerheiligsten nach draußen in den Garten und singen eine kleine Andacht im Hof des Pfarrzentrums. Dieser ist fast komplett überdacht also auch bei Regen geeignet. Nicht sehr feierlich fühlt sich auch Wolf dieser Tage. "Allein das Gefühl, immer wenn du zelebrierst, schaust du lauter maskierten Menschen ins Gesicht und das Singen klingt nur gedämpft." Wolf weiß auch, dass viele Mitglieder seiner Gemeinde noch Angst haben, eine 84-Jährige sei gerade mit dem Coronavirus gestorben. "Das ist alles sehr beklemmend."

Trotzdem möchte man versuchen, so viel Fröhlichkeit wie möglich hervorzurufen. So werde der Kirchenmusiker beim Auszug in den Hof auf jeden Fall etwas Lobpreisendes spielen. Man wolle schließlich diesem Hochfest gerecht werden, das auch "Prangerfest" genannt werde, prangen im Sinne von leuchten und strahlen, erklärt Wolf. Zum Prangerfest war es früher auch Tradition, nur die beste, teuerste Kleidung zu tragen, so Wolf. Vielleicht werde man auch den Baldachin, den "Fronleichnamshimmel", draußen auf dem Hof aufstellen.

Am 30. September geht Wolf in Ruhestand und er findet sein letztes Kirchenjahr nicht wirklich beglückend. "Es tut mir schon leid, es hat mir wehgetan, dass ich Ostern nicht mit der Gemeinde feiern konnte." Wolf hofft darauf, dass die 1000-Jahrfeier der Kirche Maria Geburt in Höhenkirchen, die für Sonntag, 13. September, geplant ist und zu der Kardinal Marx kommen möchte, stattfinden kann. Auch etwas Positives kann Wolf an der Krise sehen: "Vielleicht ist es auch mal ganz gut, zu sehen, was man sonst so selbstverständlich findet."

"Es gibt Wichtigeres als eine Fronleichnamsfeier."

"Wir feiern einen Fronleichnams-Gottesdienst in gedämpfter Stimmung", sagt Pfarrer Wolfgang Fluck von Pfarrverband Pullach-Großhesselohe. "Allein schon durch den Mundschutz." Keine Blumen, keine Gesänge, keine Prozession. Trotzdem sagt sich Fluck, dass dieser Verzicht nicht so schlimm ist angesichts von vielem anderen. "Menschen sind gestorben und niemand konnte sie im Krankenhaus besuchen, Existenzen stehen auf dem Spiel - es gibt Wichtigeres als eine Fronleichnamsfeier." In vielen Ländern gebe es ohnehin keine Prozessionen, etwa in Afrika oder Frankreich. "Meine Schmerzgrenze ist noch nicht erreicht", versichert Fluck.

Was für ein wichtiges Hochfest Fronleichnam für Putzbrunn ist, betont Eduard Boger, Mitglied der Kirchenverwaltung, ein Fest, das die 7000 Einwohner gerne gemeinsam begingen. Und zwar zünftig, etwa mit der Salutkanone der Gemeinde, die an jeder der Prozessionsstationen abgeschossen wurde. Statt des großen Rundgangs wird es heuer eine Dorfsegnung geben. Die Salutkanone wird ebenso wie die Monstranz und ein kleiner Blumenaltar auf einer Grünfläche aufgestellt werden. Nach der Segnung trägt die kleine Gruppe mit Pfarrer Martin Ringhof die Monstranz feierlich in die Dorfmitte zum Maibaum. Später wird sie in St. Stephan zur Anbetung aufgestellt, von 18 Uhr an ist die Kirche geöffnet.