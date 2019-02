8. Februar 2019, 21:44 Uhr Frist läuft Wenn alles blüht und grünt

Noch bis Mitte Februar ist die Anmeldung zum "Tag der offenen Gartentür" im Juni möglich

Von Iris Hilberth, Landkreis

Der Februar gehört zu den Monaten, in denen der Gärtner kaum etwas zu tun hat. So lange noch Schnee liegt, kann er die Vögel füttern, Pflanzen im Topf ziehen und vom üppigen Grün im Sommer träumen. Viele fangen daher jetzt schon an, einen Plan zu machen, was sie wann wo anbauen werden, welche Blumen, Sträucher oder gar Bäume neu hinzukommen sollen, damit die blühende Gesamtkomposition stimmt. Manche Gartenbesitzer sind regelrechte Künstler, wenn es um die Gestaltung ihres persönlichen Paradieses geht. Gerne teilen sie ihre Leidenschaft für schöne Gärten mit Gleichgesinnten und sind bereit ihre Gartentür für Interessierte zu öffnen.

Diese Gelegenheit haben Leute mit grünem Daumen und Sinn für blühende Oasen wieder am Sonntag, 30. Juni. Bis dahin sind es zwar noch fast fünf Monate, doch können sich Gartenbesitzer im Landkreis München jetzt schon zu einer Teilnahme anmelden. Egal ob man auf elegante Steingärten steht, seinen Schwerpunkt auf die Vielfalt von Blumen setzt oder kräftige Obstbäume und plätschernde Teiche die Besonderheit des Gartens ausmachen. Mitmachen kann jeder, der bereit ist, Fremde zwischen die Beete zu lassen, um mit ihnen die neuesten oder besonders erfolgversprechenden Pflanztipps auszutauschen. Der "Tag der offenen Gartentür" findet bereits seit 1999 statt und soll die Möglichkeit bieten, kostenlos außergewöhnliche Kompositionen und inspirierende Anordnungen von Pflanzen in den verschiedensten Gärten zu entdecken und zu erforschen. Die Veranstaltung soll den Kontakt und den Gedankenaustausch zwischen Nachbarn, Bürgern, Freizeitgärtnern und Gartenbauvereinen verstärken und zur eigenen Umsetzung neu dazu gewonnener Ideen motivieren.

Gartenbesitzer aus dem Landkreis München, die Interesse haben, sich am "Tag der offenen Gartentür" zu beteiligen, können sich bis zum 17. Februar per E-Mail an gruenordnung@lra-m.bayern.de oder telefonisch unter 089/62 21-25 10 im Landratsamt anmelden.