Die Kritik an der geplanten Bebauung der Frischluftschneise am Neubiberger Kapellenfeld sowie der damit verbundenen Informationspolitik der Gemeinde und von Bürgermeister Günter Heyland (Freie Wähler) reißt nicht ab. Nun nehmen die Grünen aus der Nachbargemeinde Unterhaching das Projekt ins Visier. "Ich bin entsetzt, wie hier mit Salamitaktik scheibchenweise Informationen an die Öffentlichkeit dringen, anstatt den Bürgern reinen Wein einzuschenken", sagt Bürgermeisterkandidat Armin Konetschny. "In Sonntagsreden sprechen alle Parteien gegen den Flächenfraß und für den Erhalt landwirtschaftlicher Flächen. Wenn es aber zum Schwur kommt, sind alle guten Vorsätze vergessen."

Aus Unterlagen einer nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung, die der Süddeutschen Zeitung vorliegen, war hervorgegangen, dass die Planungen für die umstrittene Bebauung des Areals nördlich des Infineon-Campus weiter gediehen sind als bisher bekannt. Eine ortsansässige Firma hat Interesse bekundet, sich dort anzusiedeln, eine entsprechende städtebauliche Vereinbarung mit der Gemeinde ist bereits getroffen worden. Das Areal gehört dem Familienkonglomerat von Finck.

Neubibergs Bürgermeister Günter Heyland sieht sich dem Vorwurf ausgesetzt, bezüglich der Planungen gelogen zu haben. Der Bürgermeisterkandidat der Grünen in der Gemeinde, Kilian Körner, warf dem Rathauschef vor, er habe in der Bürgerversammlung in Unterbiberg gesagt, es gebe noch keine Planungen. Heyland bezeichnete dies als "Diskreditierung des Bürgermeisters" und zeigte sich entsetzt darüber, dass vertrauliche Unterlagen aus nichtöffentlichen Sitzungen an die Öffentlichkeit durchgestochen würden.

Die Grünen in Unterhaching sind verwundert über Heylands Argumentation. Bedeute Nichtöffentlichkeit, dass bei einer Bürgerversammlung erklärt werden dürfe, es gebe noch gar keine Planungen, fragt Bürgermeisterkandidat Konetschny. Gemeinderätin Evi Karbaumer sagt: "Ich bin enttäuscht, dass wir über die Presse mehr erfahren, als uns in einer internen Sitzung mit der Neubiberger Verwaltung bekannt gegeben wurde. Dabei hatten wir schon im Sommer nach den Plänen gefragt." Nun müsse unabhängig geprüft werden, ob der Grünzug und die Freiluftschneise durch die Planungen beeinträchtigt würden, fordert Karbaumer.