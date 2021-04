Die Asche von Verstorbenen kann in Ottobrunn bereits jetzt nicht nur in Urnenwänden beigesetzt werden, sondern auch in sogenannten pflegeextensiven Urnengräbern.

Von Martin Mühlfenzl, Ottobrunn

Bestattungen unter Bäumen oder in pflegeleichten Urnengräbern werden auch in Ottobrunn immer beliebter. Bei der Neugestaltung des Parkfriedhofs trägt die Gemeinde diesem Trend Rechnung. Gleichzeitig soll auch die Artenvielfalt gestärkt werden, indem Rückzugs- und Nahrungsorte für Insekten und Kleintiere geschaffen werden.

"Die Toten haben nicht mehr viel davon, dafür aber die Lebenden, die sich gerne erinnern wollen", sagte Ottobrunns Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) im Hauptausschuss des Gemeinderats ehe die Eichstätter Landschaftsarchitektin Stephanie Hackl die Pläne für die Umgestaltung des Friedhofs vorstellte.

Im südlichen Bereich des Areals am Haidgraben, wo es bereits einen gesunden Baumbestand gibt, sollen weitere Pflanzungen von "Bäumen mit hoher Qualität" erfolgen, sagte Hackl. Vor allem heimische Arten, darunter Eichen und Vogelkirschen, die bereits einen Umfang von 30 bis 40 Zentimetern aufweisen. Verankert werden die Bäume mit Ballen im Erdreich, die mit Spanngurten festgezogen werden. Auf diese Weise müssen sie nicht mit Pflöcken fixiert werden. "Das stört dann das Bild nicht", sagte Hackl. "Und dadurch, dass die Bäume, wenn sie gepflanzt werden, schon recht groß sind, entsteht vom ersten Tag an das Gefühl einer Baumbestattung." Rund um jeden Baum können dann zwölf bis 14 Urnengräber angelegt werden; möglich ist, in jedem Grab zwei Urnen übereinander abzulegen. Nach etwa sieben Jahren können die Gräber dann neu befüllt werden.

Etwas östlich vom neuen Bereich der Baumbestattung und gegenüber dem islamischen Bestattungsfeld entsteht zwischen zwei bestehenden Hecken der neue Bereich für die sogenannten pflegeextensiven Urnengräber. Ein neuer Weg wird sich durch das Gelände schlängeln. Auch dort werden neue Bäume gepflanzt, die laut Hackl kaum gegossen werden müssen, da der Ottobrunner Boden sehr kiesig ist. Neben dem Weg werden jeweils die Gräbergruppen um einen geschliffenen Erinnerungsstein aus heimischen Materialien angeordnet, zudem soll es Sitzgelegenheiten für die Friedhofsbesucher geben.

"Uns ist wichtig, dass die Trauernden einen Ort finden, an dem sie sich orientieren und niederlassen können", sagte Hackl. An diesen Orten werde zudem bewusst mit der Friedhofssatzung der Gemeinde gebrochen, denn die verbietet eigentlich, dass Besucher kleine Erinnerungsstücke an den Gräbern zurücklassen. Dies aber soll an den Erinnerungssteinen ausdrücklich der Fall sein. "Wenn das Enkelkind mit einem kleinen Geschenk an die Oma erinnern will, soll das auch möglich sein", sagte Hackl. Geprüft wird nun zudem, ob schon im kommenden Jahr eine dritte Urnenwand auf dem Parkfriedhof errichtet werden soll, denn auch hier steige der Bedarf, heißt des aus der Ottobrunner Rathausverwaltung.