Die Ortsgruppe von "Fridays for Future" Unterschleißheim organisiert eine Fahrt zum globalen Klimastreik am Freitag, 23. September. Die Demo findet um 12 Uhr am Königsplatz in München statt. Treffpunkt für alle ist um 11.10 Uhr am S-Bahnhof Unterschleißheim am Bahnsteig Richtung München. "Wir demonstrieren für eine echte Energiewende, eine soziale Nachfolgelösung für das Neun-Euro-Ticket und für eine klimagerechte Entlastung der Bevölkerung", heißt es in der Mitteilung. Maßnahmen wie ein Tankrabatt oder eine Gasumlage seien sozial unausgewogen und verschärften die Klimakrise.