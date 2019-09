Wegen der Teilnahme an diversen Veranstaltungen zum globalen Klimastreik bleibt die Energieagentur Ebersberg-München an diesem Freitag, 20. September, ganztägig geschlossen. Für Gespräche rund um die Themen Klimaschutz und Energiewende sowie für die Vereinbarung von Terminen stehen die Mitarbeiter der Energieagentur an diesem Tag unter anderem beim Klimaschutz-Straßenfest in Zorneding (15 bis 17 Uhr) und beim 1. Klimaforum in Markt Schwaben (von 18 Uhr an) zur Verfügung. Die Energieagentur Ebersberg-München hat ihre Büros in Ebersberg, Eichthalstraße 10, und in Unterhaching, Bahnhofsweg 8 (www.energieagentur-ebe-m.de).