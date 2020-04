Joggen, Mountainbikefahren, zu zweit auf einer Kiesbank sitzen, im behördlich vorgeschriebenen Abstand voneinander und vom nächsten Duo - das sind im Moment gezwungenermaßen die Lieblingsbeschäftigungen der Menschen. Da kann man schon manchmal das Gefühl haben, dass ganz München das gleiche tut. Viele der Radler sind natürlich im Isartal am Fluss unterwegs, was für sie selbst körperlich und seelisch gesund ist und dem Lagerkoller entgegenwirkt. Allerlei Tiere aber sind von den Besuchern weniger begeistert. Genau davor warnt jetzt das Landratsamt.

"Der ohnehin hohe Freizeitdruck auf den Talraum hat sich in den letzten Wochen noch mal verstärkt", heißt es in einer Pressemitteilung. Zum Schutz kiesbrütender Vogelarten wurden deshalb jetzt zwischen Georgenstein und Schäftlarn geeignete Brutplätze mit Schildern markiert und gesperrt. Darauf sollten Radler und Spaziergänger achten, doch mit der Bitte ist es nicht getan, warnt man. "Sie werden in den kommenden Wochen intensiv beobachtet" heißt es, sodass man nicht nur den Blicken der Polizeistreifen, sondern auch der Wächter des Landratsamtes ausgesetzt sein wird. Bis 10. August besteht für diese Bereiche "ein absolutes Betretungsverbot", teilt die Behörde mit. Sie appelliert an die Erholungssuchenden, die abgesperrten Kiesflächen keinesfalls zu betreten: "Helfen Sie mit, diese seltenen Vogelarten im Isartal und in Bayern zu erhalten. Sie bewahren dadurch die Vielfalt unserer Heimat und schonen zugleich Ihren Geldbeutel; denn bei einer Missachtung des Betretungsverbots können empfindliche Geldbußen ausgesprochen werden."

Das Landratsamt erinnert daran, dass noch bis ins 19. Jahrhundert ausgedehnte Schotterflächen, die durch häufige, reißende Hochwasser ständig ihre Form, Ausdehnung und Lage änderten, die Wildflussauen der Isar kennzeichneten. "Was extrem lebensfeindlich anmutete, bot trotz der ständigen Gefahr erneuter Zerstörung zahlreichen Tier- und Pflanzenarten ideale Lebens- und Fortpflanzungsbedingungen", so die Experten aus dem Amt. Vor allem kiesbrütende Vogelarten wie Flussregenpfeifer und Flussuferläufer fanden seinerzeit hervorragende Brutplätze.

Mit der Zähmung der Flüsse änderte sich das Bild der Auen dramatisch. Zwischen Hochwasserschutzdeichen blieben nur wenige Schotterflächen erhalten. Durch die verminderte Hochwasserintensität konnten nicht selten Gehölze die Flächen erobern. Die offenen Kiesbänke und -inseln gingen verloren. Bereits Ende der Achtzigerjahre erfolgte an der Isar ein Umsteuern, dem Fluss wird wieder mehr Raum gegeben. Trotz aller Bemühungen sind die Brutplätze von Flussregenpfeifer und Flussuferläufer aber noch immer rar.