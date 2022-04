Vom "Augenspaziergang" bei Vollmond über Indianertage und einen Kurs zum Taschenmesser-Führerschein bis hin zur Wald-Rallye oder dem Waldgottesdienst: Im gerade erschienenen Jahresprogramm 2022 gibt es viele Angebote. Neben Altbewährtem wie einer abendlichen Vogelpirsch oder den Nachtwanderungen mit Lagerfeuer wurde auch Neues erdacht: beispielsweise dreitägige Ferienspaß-Wald-Pakete für Kinder von sechs Jahren an im April, Juni und August. "Wenn die Kinder dann heim gehen, wissen sie zum Beispiel, dass das tägliche Leben viel mit Wald zu tun hat - denkt man nur an Produkte wie Toilettenpapier und Taschentücher", sagt Sigrid Hagen, Leiterin des Walderlebniszentrums. Aber auch Erwachsene bekommen im Grünwalder Forst bis Dezember viel geboten: neben Lukullischem und Heilendem auch Entspannung in der Wohlfühloase Wald. Von Mai bis Oktober stehen sonntags zudem zweistündige interaktive Waldführungen zu verschiedenen Themen für die ganze Familie auf dem Programm, das sich unter www.walderlebniszentrum-gruenwald.de findet oder in Papierform in der Gemeindebibliothek Grünwald.