Wer keinen passenden Ausbildungsplatz gefunden oder zum Wintersemester keinen Studienplatz bekommen hat, der kann bei den Maltesern auch jetzt noch eine von aktuell 21 offenen Stellen im Freiwilligendienst (FSJ und BFD) antreten. Die Dienstzeit beträgt in der Regel ein Jahr, kann aber bei Bedarf etwas kürzer vereinbart werden. Während des Freiwilligendienstes sind die jungen Erwachsenen von allen Sozialversicherungsleistungen befreit und erhalten 600 Euro monatliches Taschengeld. Die Einsatzzeit wird meistens als Wartezeit bei der Studienplatzvergabe angerechnet und bei einer Bewerbung für eine Ausbildung oder Studium als Vorpraktikum im sozialen Bereich anerkannt. Weitere Informationen gibt es bei Christian Kunzendorf, Telefon 089/ 85 80 80-26 oder per E-Mail an info.freiwilligendienste@malteser.org.