Es war die wohl größte Ehrung, die der Landkreis München bislang organisiert hat: Fast 400 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, des Bayerischen Roten Kreuzes, der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, des Johanniter Hilfsdienstes sowie des Technischen Hilfswerks wurden im Namen von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) für ihren 25-, 40- oder gar 50-jährigen Dienst gewürdigt oder erhielten eine andere Auszeichnung. Rund 250 von ihnen waren der Einladung des Landkreises gefolgt und kamen im Münchner Audi Dome zusammen, um ihre Ehrungen aus den Händen von Landrat Christoph Göbel (CSU) und Kreisbrandrat Harald Stoiber entgegenzunehmen.

Die große Zahl der Ehrungen lag daran, dass die Veranstaltung in den vergangenen zwei Jahren pandemiebedingt ausgefallen war. Die inzwischen aufgelaufene Anzahl an vorzunehmenden Ehrungen zeige eindrucksvoll, wie viele Menschen über eine wirklich lange Zeit ehrenamtlich aktiv seien, sagte Göbel in seiner Ansprache. "In einem dicht besiedelten Raum wie dem Landkreis München gibt es für die Mitglieder der Feuerwehren und Hilfsorganisationen unglaublich viel Arbeit zu leisten", wird der Landrat in einer Pressemitteilung zitiert. "Dass dies so gut funktioniert, haben wir einzig und allein der Tatsache zu verdanken, dass wir auf ein so dichtes Netzwerk von Ehrenamtlichen - über alle Generationen hinweg - bauen dürfen." Mit ihrer Bereitschaft, von einem Augenblick auf den anderen für ihre Mitmenschen da zu sein, seien die Ehrenamtlichen "nicht nur ein echtes Vorbild, sondern ein unverzichtbarer Grundpfeiler unserer Gesellschaft".

Auch Göbel selbst durfte bei der Veranstaltung eine Ehrung entgegennehmen. Für seine Verdienste um den Aufbau und die Förderung der Jugendfeuerwehr in Oberbayern erhielt er die silberne Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Oberbayern. Der frühere Kreisbrandrat Adolf Fritz wurde zum ersten Ehrenmitglied des Kreisfeuerwehrverbands München ernannt. Fritz hatte in der ersten Hälfte der Neunzigerjahre die organisatorischen und personellen Voraussetzungen für die Gründung des Verbands geschaffen, der am 3. März 1995 aus der Taufe gehoben werden konnte. Als Kreisbrandrat bekleidete er bis zu seinem Ausscheiden im Februar 2004 zusätzlich fast neun Jahre lang das Amt des Kreisverbandsvorsitzenden. Fritz war bereits früher der Titel Ehrenkreisbrandrat verliehen worden.