2. April 2019, 21:47 Uhr Freitags-Demonstrationen Nachsicht mit streikenden Schülern

Die Gymnasien im Landkreis reagieren unterschiedlich auf Demonstranten. Von Bußgeldern halten Direktoren nichts

Von Stefan Galler, Haar/Neubiberg/Garching

Im Gegensatz zu einigen Münchner Schulen, an denen es mit dem liberalen Umgang mit "Fridays for Future"-Demonstranten bald vorbei sein könnte, sind die Gymnasien im Landkreis von Drohungen und Sanktionen offenbar noch weit entfernt. Wie eine Umfrage der SZ am Dienstag ergab, begegnen die Schulleitungen streikenden Schülern bislang gelassen. In München hatte das Bogenhausener Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium als erste Schule angekündigt, unentschuldigtes Fehlen künftig nicht nur mit Ordnungsmaßnahmen wie Verweisen zu ahnden, sondern mit Bußgeldern.

Am Haarer Ernst-Mach-Gymnasium hat Direktorin Gabriele Langner eine ebenso klare wie pragmatische Art gefunden, mit den Freitagsdemonstrationen umzugehen. "Einerseits gibt es natürlich die Schulpflicht, die wir alle an unserer Schule sehr ernst nehmen", sagt die Oberstudiendirektorin. Andererseits sei da eben auch das Demonstrationsrecht, weshalb es den Haarer Gymnasiasten nicht verboten wird, an den Kundgebungen für mehr Klimaschutz teilzunehmen. Jedoch solle alles gesittet ablaufen, so Langner. Deshalb müssten all jene, die freitags lieber für mehr Klimaschutz demonstrieren als die Schulbank zu drücken, spätestens am Donnerstag einen von den Eltern unterschriebenen Antrag einreichen. "Ich möchte, dass die Eltern Bescheid wissen, wo ihre Kinder sind. Damit haben wir dann so wohl die Versicherungs- als auch die Aufsichtsthematik geregelt."

Bisher stelle sie einen verantwortungsvollen Umgang von Lehrern und Schülern fest: "Die letzte Stunde vor einer Matheschulaufgabe lässt eigentlich keiner aus." Sollten Schüler jedoch nicht zu angekündigten Leistungsnachweisen erscheinen, wäre es aber mit der Geduld der Schulleiterin vorbei. "Da würde die Schulordnung greifen, das wäre Note sechs."

Die Bußgeldandrohung aus Bogenhausen möchte die Haarer Schulleiterin nicht kommentieren, das Kultusministerium, das den Schulen keine Vorgaben macht, nimmt sie aber in Schutz: "Wir wollen eine eigenverantwortliche Schule sein. Das gewährt uns das Ministerium, indem es keine verbindliche Richtlinie erlässt. Ich finde das gut."

Einige Schulen wie das Gymnasium Neubiberg versuchen, die Schüler vom Einsatz für die Umwelt durch Projekte innerhalb der Lehranstalt zu überzeugen. Für die Demonstranten hat Schulleiter Reinhard Rolvering nach eigenen Worten Verständnis, weshalb es bisher auch keine Schulstrafen gegeben habe. Eine offizielle Befreiung für Schüler, die in der Münchner Innenstadt an den Protesten teilnehmen wollen, werde es allerdings nicht geben. Die Schule sei für die Einhaltung der Schulpflicht per Gesetz und vor allem für die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler im Sinne der Aufsichtspflicht verantwortlich, so Rolvering. Einen Verweis wegen Schulschwänzens erhielten alle, die dem Unterricht fernblieben, aber auch nicht zu den Demonstrationen gingen.

Auch am Gymnasium Ottobrunn will man jene Schüler, die an Freitagen nicht zum Unterricht kommen, in verschiedene Umweltaktivitäten an der Schule einbinden. In einer Mitteilung an die Eltern heißt es, dass Entschuldigungen für das Fernbleiben der Kinder vom Unterricht nicht akzeptiert würden. In Deutschland gelte die Schulpflicht, daran komme man nicht vorbei, "unabhängig davon, wie viel Sympathie die Schulleitung den Zielen solcher Demonstrationen entgegenbringt".

Armin Eifertinger, der Leiter des Werner-Heisenberg-Gymnasiums in Garching, hält von massiven Drohungen nichts. "Bisher halten sich die Abwesenheiten bei uns in Grenzen, letzten Freitag waren es gerade mal vier Schüler." Man werde sich nach Rücksprache mit dem Elternbeirat die Entwicklung bis zu den Osterferien anschauen und dann entscheiden, ob es eine Richtlinie geben müsse. Er setzt darauf, den Kindern in der Schule das Thema Nachhaltigkeit näherzubringen.

Das Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching und das Gymnasium Grünwald äußerten sich am Dienstag nicht. So gibt es zwar in Grünwald eine Leitlinie der Schulleitung zum Umgang mit den Freitagsdemonstrationen, diese ist jedoch offenbar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Bitten um eine Aushändigung wurden abgewiesen.