Feinkosthändler darf Tische und Stühle vor sein Geschäft an der Leibstraße in Haar stellen

Von Bernhard Lohr, Haar

Die Leibstraße mit ihren Geschäften ist das Zentrum von Haar. Und sie hat das Potenzial, ein pulsierendes Herz des Ortes zu sein. Also eine Straße, an der man vorbei an schönen Auslagen flaniert, sich mit dem Nützlichen und Schönen eindeckt und zwischendurch die Gelegenheit nutzt, einen Kaffee oder ein Glas Wein in Gesellschaft zu trinken. So wünschen es sich viele seit Jahren. Die Ansprüche, die Kunden, Geschäftsleute und Verantwortliche im Rathaus haben, bleiben noch unerfüllt. Aber Thomas Adametz, Betreiber eines gleichnamigen Feinkostladens an der Leibstraße 30, hat nun immerhin einen kleinen Schritt unternommen, um mit ein paar Stühlen vor dem Laden und Tischen die Straße attraktiver zu machen.

Ganz neu ist es nicht, dass man bei dem Feinkostgeschäft einen Zwischenstopp einlegt und zum Smalltalk ein kleines Getränk zu sich nimmt. Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) trinkt dort selbst ab und an gerne ein Glas Wein. Adametz hat schon vor den Corona-Beschränkungen Tische und Stühle im Freien auf einer gepflasterten Fläche platziert. Doch als er das jetzt von Seiten des Rathauses genehmigt haben wollte, kam auf, dass der Bebauungsplan vor dem Laden eigentlich eine Grünfläche vorschreibt.

Im Bauausschuss des Gemeinderats war plötzlich die Rede davon, wie mit dem "Schwarzbau" umzugehen sei. Peter Paul Gantzer (SPD) pochte auf eine rechtlich saubere oder zumindest faire Lösung. Die große Mehrheit zeigte sich pragmatisch und fand: Freischankflächen sind an der Leibstraße wichtiger als Grün - gerade in der Corona-Pandemie.

Thomas Adametz darf jetzt besseren Service bieten und muss keine Pflastersteine herausreißen lassen. Dass dies vor Jahren ohne Genehmigung geschah, hat er nach eigenen Worten nicht gewusst. Seit er den Laden führt, habe er nichts verändert. Die Freischankfläche hält er für einen Gewinn für die gesamte Straße. "Wir haben nicht viel hier." Beim Café gegenüber könne man sich hinsetzen, aber schon beim Bäcker sei der Platz auf dem Gehweg sehr beengt. Die Leute freuten sich, wenn sie beim Einkaufen eine kurze Pause einlegen könnten. Davon profitierten letztlich alle. "Allgemein halte ich viel davon, wenn die Leibstraße verschönert wird", so Adametz. Das ist auch das Ziel der Gemeinde. Im Zuge des Mobilitätskonzepts wurde der Plan verfolgt, die Straße zu einem verkehrsberuhigten Geschäftsbereich zu machen. Parkplätze würden dafür wegfallen, wovor Geschäftsleute warnten. Nun soll über ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept mit staatlichen Zuschüssen neu geplant werden.

Thomas Adametz kann sich vorstellen, auch mal auf den einen oder anderen Parkplatz zu verzichten, damit Kunden sich wohler fühlen. Er liegt damit im Trend. In München und vielen Umlandgemeinden werden Parkplätze als Freischankflächen genutzt. So sollen Gastronomen im Sommer ihr Geschäft retten. Mehr Raum für Gastronomie und Kultur könnte die Zentren auch nach Corona wieder mit Leben erfüllen. Die BBE Handelsberatung GmbH hat ein Zehn-Punkte-Papier verfasst und plädiert dafür, dass der stationäre Handel und Läden wie der von Adametz online sichtbarer werden. Wie die Marktplätze früher müssten die Zentren zudem zu Orten werden, an denen Menschen sich begegnen. Kultur und Events sollten dort Platz finden. Die Gastronomie solle "den Erlebnischarakter des Einkaufens" erhöhen. Bürgermeister Bukowski pochte darauf, erst einmal die Läden zu unterstützen. Ton van Lier (Grüne) mahnte, zur "Zukunftssicherung" den Umbau der Leibstraße voranzutreiben.