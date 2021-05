Die Triathleten sind zurück. Und sie sind wohl am besten vorbereitet auf die neue Freiheit in den Freibädern des Landkreises, die seit vergangenem Freitag wieder Gäste empfangen dürfen wie die Anlage in der Gemeinde Haar. Und ein Neoprenanzug ist in diesen Tagen auch noch angebracht, präsentiert sich der Mai doch kaum als sonst viel gepriesener Wonnemonat. Aber auch hart gesottene Hobbyschwimmer trotzten dem eher grauen Wetter und haben die schon am ersten Tag der Öffnungen die Gelegenheit ergriffen, um in den Freibädern des Landkreises einige Bahnen zu ziehen.

Der Sommer kann also kommen. Und das Pfingstwochenende hat gezeigt, dass die Menschen im Landkreis sich nach Sonne und Freiheit sehnen, viele Biergärten haben Gäste empfangen und die Außengastronomie war gut gefüllt. Seit Freitag läuft auch wieder das touristische Angebot im Landkreis langsam an, Hotels dürfen wieder Gäste empfangen und sogar in den Innenräumen bewirten. Und auch Chöre und Ensembles haben wieder die Möglichkeit, gemeinsam zu musizieren und zu üben. Vielleicht hat ja SPD-Politiker Karl Lauterbach recht, der im SZ-Interview gesagt hat: "Das wird ein super Sommer."