Von Iris Hilberth, Unterhaching

In zwei Wochen öffnet das Unterhachinger Freibad wieder. Und diesmal muss sich keiner um Mitternacht in das Buchungssystem der Gemeinde einloggen, um rechtzeitig eine Eintrittskarte zu ergattern. Denn für die anstehende Saison, die am 15. Mai beginnt, rechnet die Gemeinde nicht mehr mit einer Corona-bedingten Limitierung der Besucherzahlen. Allerdings kann man in diesem Jahr überhaupt nicht mehr online sein Ticket für den Freibadbesuch buchen. Denn eine rechtzeitige komplette Umstellung auf digitalen Kartenverkauf ist nicht gelungen. Wer schwimmen will, muss sich wie vor der Pandemie an der Kasse anstellen und ein Ticket kaufen. Nur mit Saisonkarten kommt man schneller rein.

Tausend Badegäste waren in den beiden vergangenen Jahren gleichzeitig im Freibad zugelassen. Um gerade während Corona großen Andrang am Eingang zu vermeiden, hatte die Gemeinde den Ticketverkauf online organisiert. Nur ein kleines Kontingent wurde analog an der Kasse und im Rathaus ausgegeben, um digital nicht so versierte Besucher nicht auszuschließen. Wie bei allem, was limitiert ist, musste man vor allem bei guten Wetterprognosen schnell sein, um für die nächsten Tage den Freibadbesuch klar zu machen. Das führte zwar bei denen, die auch mal leer ausgegangen sind, zu Unmut. Technisch aber funktionierte diese Hybridlösung. Und so hätte man meinen können, dass die Gemeinde dies beibehalten könnte, wenn wieder mehr Leute ins Bad dürfen. Doch so einfach ist das offenbar nicht.

Zwar könnte die Gemeinde das Online-Portal aus dem Vorjahr weiter nutzen. Doch geht der Leiter des Referats Ortsentwicklung, Stefan Lauszat, davon aus, dass dies eher zu Ärger als zu Erleichterung führen würde. Denn wer sein Ticket online buchen würde, müsste dann trotzdem in der Schlage vor der Kasse anstehen. Möglicherweise käme er - obwohl er schon gezahlt hat - gar nicht mehr ins Bad rein, weil schon 6000 Leute drin sind, und auch ohne Auflagen das Unterhachinger Freibad irgendwann mal voll ist.

Als Grund für diese Schwierigkeiten nannte Lauszat in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwochabend Softwareprobleme. Die Firma, die spätestens im März dafür sorgen sollte, dass Unterhaching in diesem Jahr die Digitalisierung des Freibadbesuchs umsetzen kann, habe nicht geliefert. "Die Schnittstellen haben nicht funktioniert", sagte Lauszat. Und so verzichtet das Rathaus diese Saison lieber ganz auf online buchbare Karten. "Back to the roots", nennt der Verwaltungsmitarbeiter diese Rolle rückwärts. Aber Lauszat glaubt, dass er sich so viele Diskussionen und Ärger erspart, "anders hätte das zu viel Konfliktpotenzial".

Während die E-Tickets in der Pandemie nur drei Euro für Erwachsene und ein Euro für Kinder und Jugendliche gekostet haben, kehrt Unterhaching jetzt zur alten Gebührensatzung zurück, nach der fünf beziehungsweise drei Euro gezahlt werden. Die Saisonkarten für 50 beziehungsweise 30 Euro können von kommenden Montag, 2. Mai, an im Rathaus gekauft werden. Die Verwaltung geht davon aus, dass die alten Karten wiederverwendet und aktualisiert werden können.