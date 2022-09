Die Freibad-Saison in Haar geht zu Ende. Das Bad öffnet an diesem Sonntag, 19. September, zum letzten Mal für dieses Jahr. Dann können Badegäste noch einmal von 9 bis 19 Uhr ausgiebig Abschied nehmen von Liegewiese, Schwimmerbecken und Kinderbereich, der für diesen Sommer neu hergerichtet worden war. Der Leiter der Haarer Bäder, Sante Ciavarella, blickt laut Mitteilung aus dem Rathaus "sehr zufrieden" zurück auf den Sommer. "Keine Corona-Beschränkungen und so viele Sonnentage. Zahlreiche Gäste haben das genossen, wir vom Personal natürlich auch." In der Wintersaison stünden die beiden Hallenbäder zur Verfügung, heißt es aus dem Rathaus. Die Sommersaison hatte in Haar wegen fehlender Schwimmmeister mit eingeschränkten Öffnungszeiten begonnen. Dank einer Anwerbekampagne wurde aber Personal gefunden.