Respekt. Nur wirklich Hartgesottene hat es am Sonntag noch einmal ins Haarer Freibad gezogen, um dort einen Sprung ins Wasser zu machen und ein paar Bahnen zu schwimmen. Der letzte Tag im Haarer Bad war mit um die zwölf Grad der kühlste seit Monaten. Und das in einer Saison, die so reich war an Hitzetagen. Dafür bekam der letzte Badegast der Saison in Haar einen besonderen Service geboten: Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) stand in der Winterjacke mit einem großen Badetuch am Beckenrand, wo sich der Schwimmer dann schnell abrubbeln und wieder aufwärmen konnte. Als Assistent stand noch Bad-Mitarbeiter Maximilian Hecht bereit, damit auch gut belegt ist, dass sich wirklich am Sonntag noch jemand ins Wasser traute. Insgesamt hat das Rathaus schon eine positive Bilanz für die zurückliegende Saison gezogen. Das Bad erlebte wegen der vielen Hitzetage einen großen Ansturm. Doch jetzt ist erst einmal wieder Pause, bis zum Mai 2023.