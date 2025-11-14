Auf dem Foto steht die Gruppe in zwei Reihen. Man könnte auf einen Männerchor tippen. Aber es sind die 14 Bewerber der Wählergemeinschaft Gemeinsames Neuching für den Gemeinderat. 14 Männer. Keine einzige Frau. Das Bild ist jetzt sechs Jahre alt und damals wurden zwei der Kandidaten in das kommunale Gremium gewählt, das aktuell aus zwölf Männern besteht und zwei Frauen. Die eine ist Referentin für Senioren und Soziales, die andere Umweltreferentin. Typische Frauen-Ämter eben. Ihre neue Liste für die Wahl im März hat die Wählergemeinschaft Gemeinsames Neuching noch nicht aufgestellt. Es heißt: Es könnte diesmal auch eine Frau kandidieren.
KommunalwahlOhne Reißverschluss wird das nichts
Lesezeit: 6 Min.
Warum es dringend mehr Frauen in der Kommunalpolitik bräuchte, es aber nach wie vor schwierig ist, Kandidatinnen zu finden. Eine Spurensuche bei CSU, SPD und Grünen.
Von Iris Hilberth, Unterföhring/Ismaning/Unterhachig
Drohnen-Jäger:„Es ist ein ständiger Wettlauf der Techniken“
Thomas Vieweg wollte Rathauschef von Taufkirchen werden – bis ihn ein dringender Anruf erreichte. Der Polizeibeamte wird jetzt für den Aufbau des Drohnen-Abwehrzentrums in Erding gebraucht. Warum er für diesen Job ausgewählt wurde, welche Eile geboten ist und weshalb Drohnen längst Alltag geworden sind.
Lesen Sie mehr zum Thema