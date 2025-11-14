Auf dem Foto steht die Gruppe in zwei Reihen. Man könnte auf einen Männerchor tippen. Aber es sind die 14 Bewerber der Wählergemeinschaft Gemeinsames Neuching für den Gemeinderat. 14 Männer. Keine einzige Frau. Das Bild ist jetzt sechs Jahre alt und damals wurden zwei der Kandidaten in das kommunale Gremium gewählt, das aktuell aus zwölf Männern besteht und zwei Frauen. Die eine ist Referentin für Senioren und Soziales, die andere Umweltreferentin. Typische Frauen-Ämter eben. Ihre neue Liste für die Wahl im März hat die Wählergemeinschaft Gemeinsames Neuching noch nicht aufgestellt. Es heißt: Es könnte diesmal auch eine Frau kandidieren.