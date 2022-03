Die Volkshochschule Taufkirchen veranstaltet an diesem Sonntag, 20. März, mit der Gemeindebücherei eine Konzertlesung der besonderen Art. Im Mittelpunkt der Veranstaltung im Kultur-und- Kongresszentrum steht ein Liebes- und Künstlerpaar, das in Zeiten von gewaltigen Umbrüchen lebte: Franz und Maria Marc. "Es ist entsetzlich zu begreifen, dass heute kein Unterschied mehr gemacht wird zwischen Recht und Unrecht - dass alles umsonst ist, was Völkerrechtsvertrag heißt - oder Menschlichkeit - oder Moral", so Maria Marc in einem Brief. Von 1905 bis 1916 schrieben sich Franz und Maria Marc Hunderte Briefe voller Sehnsucht und Zärtlichkeit, die einen Einblick in das alltägliche Leben, die Kunstszene sowie den Beginn des Ersten Weltkriegs ermöglichen. Diesen Briefwechsel von berührender Aktualität gestalten Michael Stacheder und Anna März. Für die musikalische Begleitung zeichnet das Trio Anheizholz verantwortlich. Die Lesung am Sonntag beginnt um 11 Uhr. Karten sind für 18 Euro im Vorverkauf an der VHS oder in der Gemeindebücherei erhältlich. Wer einen Brunch (15 Euro) buchen möchte, wendet sich im Vorfeld ebenfalls an die VHS oder die Bücherei.