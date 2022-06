Der Schweizer Francesco Piemontesi gehört zu den begehrtesten Pianisten seiner Generation. 1983 im Tessin geboren und mittlerweile in Berlin lebend tritt er regelmäßig in den berühmtesten Konzertsälen der Welt auf wie der Berliner Philharmonie, dem Amsterdamer Concertgebouw, der New Yorker Carnegie Hall oder der Suntory Hall in Tokio. An Donnerstag, 9. Juni, wird er im Grünwalder August-Everding-Saal spielen. Der als feinsinniger Klangzauberer gerühmte Piemontesi wird sich am rechten Isarhochufer seinem Lieblingskomponisten Franz Schubert widmen. Auf dem Programm: Das Allegretto in c-Moll für Klavier, die "Moments musicaux" für Klavier und die Klaviersonate Nr. 22 in A-Dur. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten zu 27, 23 und 17 Euro sind erhältlich online über die Homepage der Gemeinde (www.gemeinde-gruenwald.de/kultur), bei Kiosk Urban, Auf der Eierwiese 1, in Grünwald, oder über die Tickethotline (Reservix) 01806/70 07 33.