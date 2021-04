Die Frauenkirche, die Zeltdächer im Olympiapark oder das Hofbräuhaus zählen wohl zu den bekanntesten Foto-Motiven in München. Dass es in der bayerischen Landeshauptstadt jedoch so viel mehr Plätze und Kleinode gibt, die sich mit der Kamera erkunden lassen, zeigt die aktuelle Ausstellung "Unbekanntes München" in der Stadtbibliothek Laim an der Fürstenrieder Straße 53. Die Fotografinnen und Fotografen der Fotogruppe München des Bahn-Sozialwerkes (BSW) präsentieren bis zum 22. Mai ihre Entdeckungen von unbekannten Gebäuden, verlassenen Industrieanlagen oder von moderner Architektur außerhalb des Zentrums: Neben dem "neuen" Werksviertel (unser Bild) rücken aber auch die kleinen Gärten oder Brunnen in der Borstei, die alten Arbeiterhäuser in Haidhausen oder das orthodoxe Kloster in Obermenzing in den Fokus.