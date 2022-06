Von Udo Watter, Grünwald

Händels "Wassermusik", Johann Strauss' "An der schönen blauen Donau", Smetanas "Moldau" oder Klaus Doldingers Soundtrack zu "Das Boot" - Vertonungen, die vom Wasser und seinen vielfältigen Eigenschaften inspiriert sind, gibt es zuhauf. Die Grünwalder Forchhammer-Stiftung hat im vergangenen Jahr einen Kompositionswettbewerb für sinfonische Blasorchester ausgeschrieben, der eine spezielle Variante dieses so besonderen Elements hinzufügte: "Wasserkraft - Die Kraft des Wassers" war das Thema, das als Quelle der Inspiration für junge Komponistinnen und Komponisten aus Bayern, Baden-Württemberg und Oberösterreich dienen sollte. An diesem Freitag, 24. Juni, nun wird sich nicht nur die 2020 gegründete Stiftung erstmals der Öffentlichkeit präsentieren, sondern in der Mehrzweckhalle des Freizeitparks Grünwald werden auch die drei Preisträger des Wettbewerbs ausgezeichnet werden - und ihre Werke vom Sinfonischem Blasorchester des Musikvereins Niederwaldkirchen uraufgeführt.

"Alle eingereichten Werke waren gut gemacht. Aber die drei waren herausragend", sagt Bernhard Ullrich. Der renommierte Grünwalder Jazz-Klarinettist und musikalischer Leiter des Orchesters Hugo Strasser gehörte zur Fachjury - neben Harald Haselmayr, Komponist und langjähriger Kapellmeister der Polizeimusik Oberösterreich, sowie dem Komponisten, Arrangeur und Blasmusik-Produzenten Wolfgang Vetter.

Die Stiftung widmet sich neben Kunst und Kultur auch dem Denkmalschutz

Erklingen werden von Peter Diesenberger "River Stories", von Patrick Egge "Mimirs Brunnen" sowie Julien Meisenzahls "The Tide Rises, the Tide Falls". Atmosphärisches, Klangzauber, auch perkussive, moderne Elemente verspricht Ullrich, ohne dass dabei freilich die Grenzen zum Atonalen, allzu Experimentellen überschritten werden.

Das Kompositionsthema ist natürlich nicht ohne Bedacht gewählt worden: Die Forchhammer-Stiftung, benannt nach dem 2019 verstorbenen Grünwalder Florian Forchhammer, widmet sich der Förderung von Kunst, Kultur und Denkmalschutz und ist vornehmlich in Süddeutschland und Oberösterreich aktiv. Durch den Betrieb des denkmalgeschützten Wasserkraftwerks Stallegg hat sie eine enge Verbindung zum "Kulturgut Wasserkraft". Den Vorstand der gemeinnützigen Stiftung bilden Ullrichs Frau Odette Ullrich, Rechtsanwältin, und der Unternehmer Christoph Wagner. Beide werden die Stiftung und ihre Ziele am Freitag vorstellen.

Musikalisch gestalten wird den zweiten Teil des Abends das Orchester Hugo Strasser. Für Bernhard Ullrich, der seit 2016 Soloklarinettist des namhaften Tanzmusik-Ensembles ist und es seit der Saison 2019/20 leitet, ist das aus mehreren Gründen ein besonderer Auftritt: "Für mich als Grünwalder ist es ein Heimspiel, aber das Orchester ist, soweit ich weiß, noch nie in Grünwald aufgetreten." Zudem ist es für das gerne mal als "legendär" bezeichnete Ensemble, das vom 2016 verstorbenen Hugo Strasser gegründet wurde, einer der ersten größeren Auftritte nach langer, pandemiebedingter Pause. Gerade als Swing- und Tanzmusik-Orchester, das auch auf vielen großen Bällen spielt, gab es in den vergangenen zweieinhalb Jahren quasi nichts zu tun - die Ansteckungsgefahr bei solchen Veranstaltungen war einfach zu groß. Ausnahme war etwa ein Streaming-Konzert 2021 aus dem Deutschen Theater in München. "Für uns ist es jetzt eine Gelegenheit, zu zeigen, dass wir noch lebendig sind", freut sich Ullrich auf den Wiedereinstieg.

Der Stifter und Namensgeber Florian Forchhammer stammte aus einer Münchner Unternehmerfamilie. Er teilte die Leidenschaft seiner Eltern für alte Kunst und Antiquitäten als Kunsthändler. Überdies baute und betrieb er Wasserkraftwerke in Österreich und Deutschland. Im Februar 2019 starb er mit 54 Jahren. In seinem Testament legte er als Erblasser und Stifter die Gründung der Forchhammer-Stiftung fest. Seine Villa in Grünwald soll nach Umbauten als Museum fungieren.

Der Festakt am Freitag, 24. Juni, beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei, um Spenden und eine Anmeldung (https://www.forchhammer-stiftung.de) wird gebeten.