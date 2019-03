17. März 2019, 22:10 Uhr Folkmusik Der Rhythmus der Grünen Insel

Rasante und temporeiche Stepptänze und eine kraftvolle Performance zu den Klängen irischer Folk Music - das sind die Zutaten, mit welchen die Show "Celtic Rhythms of Ireland" wirbt. Die Tänzer und Musiker von der Grünen Insel kombinieren irisch-keltische Traditionen mit modernen Elementen. Im Unterschied zu anderen Tanzproduktionen nimmt Celtic Rhythms of Ireland für sich in Anspruch, die Atmosphäre des irischen Lebensgefühls mit der rhythmischen Kraft moderner Musikstilistik zu verschmelzen. Am Freitag. 22. März, und Samstag, 23. März, gastiert die Tanzshow im Kultur- und Kongress-Zentrum Taufkirchen. Die Vorstellungen beginnen um 20 Uhr. Karten gibt es über www.reservix.de.