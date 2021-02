An der Klinik für Psychosomatik in Haar gibt es spezielle Eltern-Kind-Plätze. Genutzt werden sie praktisch ausschließlich von Frauen. Chefarzt Till Krauseneck erwartet, dass der Bedarf wegen der Corona-Krise steigt

Von Bernhard Lohr, Haar

Leicht hat es zurzeit keiner. Aber viele Frauen trifft die Corona-Krise doppelt. Sie sind berufstätig und kümmern sich - auch wenn sie nicht alleinerziehend sind, gleichzeitig überwiegend um den Haushalt sowie die Kinder. Was solch eine Belastung, die schnell zu einer Überlastung wird, bei Menschen anrichten kann, sieht Chefarzt Till Krauseneck an den Krankheitsbildern, die bei ihm behandelt werden. Die seit 2014 bestehende Klinik für Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie am Isar-Amper-Klinikum in Haar ist besonders auf Patientinnen eingestellt. Als eine von wenigen Einrichtungen in Deutschland hat sie Eltern-Kind-Plätze, die de facto eigentlich Frauen-Kind-Plätze sind.