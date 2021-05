Von Martin Mühlfenzl, Haar

Für einen Sozialdemokraten ist es eine nahezu selbstverständliche Aussage: "Wir sind für die hilfsbedürftigen Menschen da. Daran orientiert sich unsere Arbeit", sagte Garchings Bürgermeister und Kreisrat Dietmar Gruchmann am Mittwochnachmittag im großen Saal des Haarer Bürgerhauses. In dem war der Finanzausschuss des Kreistags zusammengekommen, um sich die Köpfe darüber zu zerbrechen, wie angesichts der drohenden wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise im Haushalt des Landkreises Einsparpotenziale aufgetan werden können. Diskutiert wurden am Mittwoch die Bereiche Jugendhilfe sowie Soziales - und Gruchmann sprach gewissermaßen für das ganze Gremium: "Bei den Themen, die heute auf der Tagesordnung stehen, dürfen wir nicht kürzen."

Insgesamt drei Sitzungen des Finanzausschusses des Kreistags hat Landrat Christoph Göbel (CSU) angesetzt, um in allen relevanten Bereichen vom Sozialen über den öffentlichen Personennahverkehr bis hin zu Grundstückskäufen, dem Straßenbau und der Bildung alles unter die Lupe zu nehmen. Denn, so seine Annahme, die Krise werde verzögert durschlagen - und zwar von 2023 an, wenn die Ausfälle der Kommunen bei der Gewerbesteuer auch auf die Kreisfinanzen voll durchschlagen werden. Der Landrat machte aber auch klar, dass es Bereiche gebe, bei denen kaum Spielraum vorhanden sei, "weil es schlichtweg Pflichtaufgaben sind". Der Großteil der Tätigkeitsfelder in den Bereichen Jugendhilfe und soziale Sicherung gehörten dazu, es sei allenfalls möglich, nach Synergien zu suchen und Konsolidierungsaspekte zu beleuchten.

Eindringlich für die Jugendhilfe - und besonders auch eine freiwillige Leistung des Landkreises wie die Schulbegleiter für Kinder und Jugendliche mit körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung - warb Uwe Hacker, Leiter des Referats für die Kinder, Jugendlichen und Familien im Landratsamt: Hier sei der Landkreis bayernweit absoluter Vorreiter. Wie auch beim Thema Prävention in der Jugendhilfe, der Jugendsozialarbeit und der Kindertagespflege. Das alles koste viel Geld, etwa 80 Millionen Euro im Jahr samt durch Tarifsprünge auch steigender Personalkosten, aber es lohne sich, so Hacker. Unterstützung erhielt er von allen Fraktionen. Die Jugendhilfe, sagte Ottobrunns Bürgermeister Thomas Loderer (CSU), sei tatsächlich ein Bereich, bei dem es kaum vorstellbar sei, im großen Stile zu sparen. Heftige Kritik übte Loderer am Freistaat, der sich in Sachen Finanzierung aus der Verantwortung stehle: Es könne aus Sicht eines Jugendlichen nicht davon abhängen, in welchen Landkreis er lebt; der Freistaat müsse flächendeckend gleichwertige Bedingungen bei der Förderung von Kindern und Jugendlichen schaffen. Göbel stimmte zu und ergänzte, es sei ein Grundproblem, dass Aufgaben "staatlich gesetzt" würden - dann aber kommunal finanziert werden müssten. Annette Ganssmüller-Maluche betonte die Bedeutung der präventiven Arbeit in der Jugendhilfe und sagte, es sei äußerst wichtig, Kindern und Jugendlichen die Teilhabe am Leben zu ermöglichen.

Christoph Nadler, Fraktionssprecher der Grünen, weitete den Blick über die Bereiche Soziales und Jugendhilfe hinaus und sagte, es brauche "zielgerichtete Entlastungen" für die Kommunen. "Wir wissen nicht, wie sich die Umlagekraft entwickeln wird", mahnte Nadler mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landkreises und seiner 29 Städte und Gemeinden. Er erhoffe sich, etwa beim Thema Digitalisierung, Radwege oder Ladestationen Lösungen, um die Kommunen besser zu stellen. Das brachte ihm allerdings seitens des Landrats den Vorwurf ein, nicht zur Sache zu sprechen: "Im Übrigen waren die Beispiele jetzt nicht geeignet, den Kreishaushalt zu entlasten."

Das war es dann aber schon mit unterschiedlichen Meinungen im Ausschuss. Denn auch beim Thema soziale Leistungen waren sich die Kreisräte einig, selbst freiwillige Leistungen wie die Aufstockung der Regelsätze oder auch die Förderung und Beratung von Asylbewerbern keinesfalls anzutasten. Hier machte die Verwaltung von Landrat Göbel deutlich, dass etwa Deutschkurse für Geflüchtete weiter intensiviert werden sollten; wenn Sprachbarrieren abgebaut würden, sei für die Menschen die Chance größer, etwa auf dem Wohnungsmarkt fündig zu werden.

Der Finanzausschuss wird die Beratungen im Juni fortsetzen. Dann steht unter anderem das Thema öffentlicher Personennahverkehr auf der Tagesordnung, der durch die Corona-Krise besonders unter Druck geraten ist und unter den niedrigen Fahrgastzahlen zu leiden hat. Dann dürfte die Debatte kontroverser ausfallen. Den der Spardruck bleibt bestehen.