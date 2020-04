Die Agentur für Arbeit in München appelliert an Firmen und Betriebe, angesichts der Corona-Krise mithilfe des Kurzarbeitergeldes Arbeitsplätze zu retten. Nach Auskunft der Behörde sind im Raum München bislang circa 10 000 Anträge eingegangen. Zahlen für den Landkreis sind dabei noch nicht aus der Statistik gefiltert, wie Pressesprecherin Anne Beck sagt. Für viele Unternehmen und Beschäftigte sei das Thema Kurzarbeitergeld zwar Neuland, aber die geschaffenen Bedingungen und der niederschwellige Zugang könnten Arbeitsplätze retten und Kündigungen vermeiden: "Viele Arbeitgeber sowie auch die betroffenen Arbeitnehmer sind aktuell natürlich sehr in Sorge und stehen zum Teil vor existenziellen Problemen. Das Kurzarbeitergeld ist in der jetzigen Lage ein wichtiges und erfolgreiches Instrument", heißt es von der Arbeitsagentur.

"Dieses Instrument rettet Jobs", sagt Wilfried Hüntelmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit München, die nach Angaben das Personal in diesem Bereich aufgestockt hat. Wie viele Beschäftigte schlussendlich von Kurzarbeit betroffen sind und wie hoch der Arbeitsausfall ist, könne erst nach der Abrechnung taxiert werden, heißt es. Die Agentur empfiehlt Arbeitgebern, sich telefonisch unter den Nummern 0800/455 55 20 oder 089/51 54 99 01 zu informieren. Anträge, Erklärvideos, Fragen und Antworten zum Kurzarbeitergeld sind zu dem auf den neuen Sonderseiten unter www.arbeitsagentur.de eingestellt.

Unterdessen fordert der DGB, das Kurzarbeitergeld anzuheben. Der Gewerkschaftsbund bezieht sich dabei auf Zahlen im Agenturbezirk München. So hätten bis zum Stichtag 25. März mehr als 869 Betriebe Kurzarbeit angezeigt, deren Anträge bereits geprüft worden seien, heißt es in einer Pressemitteilung. Von Kurzarbeit betroffen sind laut DGB fast 33 000 Beschäftigte, der Großteil in der Stadt München (683 Betriebe und 26 804 Mitarbeiter). Im Landkreis hätten 186 Betriebe für 6175 Beschäftigte Anträge gestellt. Nach Auffassung des DGB dürfte die tatsächliche Zahl darüber liegen "und wird in den kommenden Tagen und Wochen noch weiter rapide nach oben steigen". Bundesweit gebe es aktuell schon 470 000 Anzeigen von Betrieben - "eine immens hohe Zahl, die zeigt, wie groß die Auswirkungen der Corona-Krise auf das Arbeitsleben sind". Laut Gewerkschaftsbund müssen jedoch auch die Beschäftigten, die nicht unter dem Schutz eines Tarifvertrags stehen, ohne Absturz durch die Krise kommen. "Das Kurzarbeitergeld muss auf mindestens 80 Prozent angehoben werden", fordert DGB-Regionsgeschäftsführerin Simone Burger. Betriebe seien von sämtlichen Lohnkosten befreit, da ihnen die Sozialversicherungsbeiträge erstattet werden. Die Beschäftigten bekämen 60 bis 67 Prozent ihres bisherigen Nettogehalts. "Einen Teil der Entlastung bei den Lohnkosten sollten die Arbeitgeber verpflichtend an die Beschäftigten weitergeben müssen, um deren Einkommen aufzustocken. Wenn sie das nicht am Verhandlungstisch zusichern, muss die Bundesregierung die entsprechende Verordnung jetzt anpassen und die Arbeitgeber verpflichten", fordert die Gewerkschafterin. Und: "In dieser Krise brauchen wir Solidarität und soziale Verantwortung. Es darf nicht sein, dass die Beschäftigten die Hauptlasten der Krise alleine tragen."

Die Schuldner- und Insolvenzberatung der Caritas-Dienste im Landkreis München stellt sich derweil auf mehr Beratungen ein. Diese sind telefonisch oder per E-Mail möglich in Taufkirchen (089/960 51 70, schuldnerberatung-taufkirchen@caritasmuenchen.de), in Ottobrunn (089/60 85 20 34, schuldnerberatung-ottobrunn@caritasmuenchen.de), in Haar (089/46 23 67 10, schuldnerberatung-haar@caritasmuenchen.de) und in Unterschleißheim (089/32 18 32 21, schuldnerberatung-unterschleißheim@caritasmuenchen.de).