Auch wenn die Gemeinde Putzbrunn laut ihrem Ortsleitbild ein moderates Wachstum anstrebt, kann sie sich doch nicht dem Siedlungsdruck verschließen. Und so werden in den kommenden Jahren einige Wohnbauprojekte umgesetzt, die dazu führen, dass die Infrastruktur an ihre Grenzen stößt. Zwar kann man derzeit noch alle Kinder bis sechs Jahren in den vorhandenen gemeindlichen Betreuungseinrichtungen unterbringen, doch das dürfte sich ändern, wenn das Angebot nicht verbreitert wird. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung das schon länger geplante Kinderhaus an der Bürgermeister-Jakob-Straße/Münchner Straße neben dem Busbahnhof an der ehemaligen Brennerei endgültig auf den Weg gebracht.

"Das ist wirklich eine große Sache, ein ganz wichtiger Schritt", sagte Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD). Bereits in einer Klausurtagung im Vorfeld der Gemeinderatssitzung seien sich alle Fraktionen einig darüber gewesen, hier schnell tätig werden zu müssen: "Im August 2021 werden zum Beispiel 76 neue Wohnungen in der Parkstraße fertiggestellt. Da bekommen wir die Kinder in unseren aktuellen Einrichtungen nicht unter", sagte Klostermeier. In dem Kinderhaus sollen mindestens je zwei Krippengruppen und Kindergartengruppen eingerichtet werden. Das Gebäude soll so groß wie möglich geplant werden. Die entsprechenden Planungskosten werden in den Haushaltsplan 2021 aufgenommen, eine Realisierung wird für das Jahr 2022 anvisiert.