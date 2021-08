Die Stadt Unterschleißheim hat auch den für Oktober geplanten Jahrmarkt auf der Bezirksstraße abgesagt. Den damit normalerweise einhergehenden verkaufsoffenen Sonntag wird es ebenfalls nicht geben. Die Stadt bedauere die Absage und entwickle derzeit "alternative Möglichkeiten", heißt es in einer Mitteilung der Rathausverwaltung.

"Unter Berücksichtigung der Vorgaben des Rahmenkonzeptes Märkte vom 7. Juli 2021 und der zur Verfügung stehenden Fläche ist ein verantwortungsvolles und wirtschaftliches Veranstaltungs- und Hygienekonzept in der Bezirksstraße nicht umsetzbar", teilt die Stadt nach einer umfassenden Risikobewertung mit. Angesichts der begrenzten Veranstaltungsfläche dürfte man laut Stadt nur 300 bis 400 Personen gleichzeitig auf das gesamte Gelände lassen. "Eine notwendige Zugangskontrolle würde in keinem auch nur annähernd vertretbaren Verhältnis zu den hierfür erforderlichen Aufwendungen und Absperrvorkehrungen stehen", so die Stadt, und der Volksfestplatz stehe weiterhin nicht als Ausweichstandort zur Verfügung. Dort befindet sich derzeit eines der Impfzentren des Landkreises.

Die Unterschleißheimer Jahrmärkte finden üblicherweise am dritten Sonntag nach Pfingsten und am letzten Sonntag im Oktober statt. Sie ziehen jeweils etwa hundert Händler und Schausteller sowie rund 30 000 Besucher an. Bereits im vergangenen Jahr waren die Jahrmärkte coronabedingt ausgefallen, auch der für diesen Juni geplante Markt war ebenso wie das Lohhofer Volksfest abgesagt worden.