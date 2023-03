Nach langen Jahren des Stillstands geht es Anfang nächster Woche los mit den Vorbereitungen zum Neubau der Herzog-Heinrich-Brücke am Föhriger Ring. Wie das Staatliche Bauamt Freising mitteilt, wird von Montag, 6. März, an ein zusätzlicher Fahrstreifen für den Baustellenverkehr auf der wichtigen Verkehrsader bei Unterföhring eingerichtet. Wegen der überbreiten Bauweise der Straße kann der Verkehr allerdings weiterhin in beide Richtungen ohne größere Probleme fließen. Der zusätzliche Fahrstreifen verläuft im südlichen Bereich des Föhringer Rings vom Zubringer der A 9 bis zu den Rampen der Kreuzung mit der Münchner Straße in Unterföhring.

Während die Abtrennung aufgestellt wird, kann es laut der Straßenbaubehörde zu kurzzeitigen Behinderungen des Verkehrs kommen. Anschließend soll der Föhringer Ring jedoch wieder ohne Einschränkungen in beide Fahrtrichtungen befahrbar sein. Die dritte Spur dient den Transporten für den Neubau der Herzog-Heinrich-Brücke auf der Südseite, die parallel zum bestehenden, in die Jahre gekommenen Bauwerk über Kanal und Isar errichtet wird.

Mitte März starten dann laut Bauamt die Arbeiten zur Herstellung der provisorischen Baustraßen für die neue Herzog-Heinrich-Brücke. Die Baustelle wird später über die dritte Fahrspur auf dem Föhringer Ring sowie eine temporäre Spur, die südlich des Sport-Scheck-Geländes auf die Isarinsel zwischen Isar und Isarkanal verläuft, erschlossen. Die Errichtung der Brückenpfeiler auf der Insel und im östlichen Bereich kann laut Straßenbauamt nur von unten erfolgen.