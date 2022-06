Wer vergisst denn so was?

Von Anna-Maria Salmen, Unterschleißheim

Josef Rankl kann viele Geschichten erzählen, wenn man ihn nach dem kuriosesten Stück fragt, das er in seinen rund 30 Jahren als Leiter des Fundbüros am Flughafen München in Händen hielt. "Einmal wurde ein Goldfisch gefunden, in einer Transportbox und mit Futter, damit er durchhält." Lebendige Fundstücke gab es 2021 zwar nicht, doch Rankl beobachtet: "Die Leute fliegen jetzt wieder mehr, also verlieren sie auch mehr." Fast 200 dieser Fundstücke sind am Samstag auf dem Lohhofer Volksfest in Unterschleißheim versteigert worden - jedes davon hat seine eigene Geschichte, über die man spekulieren kann.

Circa 50 000 Gegenstände lassen die Passagiere laut Rankl pro Jahr auf dem Gelände und in den Gebäuden des Flughafens liegen. Alles wird für die gesetzlich vorgeschriebene Frist von sechs Monaten aufbewahrt. "In der Zeit versuchen wir, die Eigentümer zu finden. Das hat manchmal ein bisschen was von Profiling", sagt Rankl lachend. Bei vielen Stücken lasse sich der Besitzer ausfindig machen, doch selbst dann sei manchen der Aufwand zu groß, das Stück abzuholen oder sich zuschicken zu lassen. In diesen Fällen oder wenn sich niemand meldet, gehen die Fundstücke in den Besitz des Flughafens über.

Auktionator Alfred Mittermeier bietet einen chinesischen Hut feil.

All die vergessenen und nicht abgeholten Gegenstände versteigert der Flughafen regelmäßig, im Schnitt finden die Auktionen laut Rankl fünf Mal pro Jahr statt. Alfred Mittermeier hat als Auktionator bereits mehrere Versteigerungen übernommen und ist, so sagt er, immer wieder fasziniert vom Eifer, mit dem sich die Besucher ab und an um begehrte Stücke duellieren. Liegen bleibt meist nichts: Durch das geringe Mindestgebot von fünf oder zehn Euro sei die Hemmschwelle niedrig, "es findet sich für jedes Stück ein Abnehmer." Ein Teil des Erlöses wird für soziale Zwecke gespendet.

Bevor die Fundstücke versteigert werden, haben Rankl und sein Team sie sorgfältig begutachtet. "Das müssen wir schon aus Datenschutzgründen machen." Sollte etwa ein Tablet oder eine Kamera mit privaten Fotos gefunden werden, müssen diese Daten professionell bereinigt werden, bevor das Gerät an neue Besitzer geht. "Wir haben auch das Ethos, dass wir keine schmutzigen oder kaputten Sachen versteigern", so Rankl. Neben neu gepackten Themenkoffern - sie enthalten etwa vergessene Schuhe, Schals oder Bekleidung - werden auch Gepäckstücke versteigert, die genau so gefunden wurden. "Dabei ist für die Leute immer wieder der Reiz der Überraschung und des Verruchten spannend", so Rankl. Denn bei den Koffern wissen die Bieter zuvor nicht, was sich darin befindet. Gleichwohl sind sie heiß umkämpft, bei einem endet das Duell erst bei 130 Euro.

Warum gibt man so viel Geld für eine Überraschung aus? Philipp Schubert, der den Koffer als Meistbietender in den Händen hält, lacht. Er habe vor der Pandemie bereits häufiger an den Auktionen des Flughafens teilgenommen und bei den mysteriösen Koffern schon die Erfahrung gemacht, dass der hohe Preis sich auszahle. Im Zelt will er seine Beute jedoch noch nicht öffnen, bis er zuhause ist, will er die Spannung auskosten.

Gleich fünf zurückgelassene Motorsägen werden im Festzelt zur Versteigerung angeboten.

Auch Einzelstücke stehen zur Versteigerung, "alles, was so liegen bleibt", sagt Rankl. "Vom Ehering bis zur Halskette, von der Kamera bis zu den Taucherflossen." Glück hatte etwa Marcus Franchini: Für gerade einmal 90 Euro ergatterte der Snowboardfahrer eine komplette Ausrüstung samt Brett, Stiefeln und Handschuhen. Bei einigen der Angebote fragt man sich freilich: Wer vergisst so etwas? "Da haben wir zum Beispiel den Klassiker im Reisegepäck: Die Motorsäge", scherzt Rankl. Gleich fünf Stück davon werden auf dem Volksfest versteigert. Auch Scheibenwischer, Kinderwagen und ein Gewichthebergürtel suchen neue Eigentümer.

Das wohl kurioseste Fundstück lässt die skurrilsten Fantasien erblühen: Ein Brautkleid, verziert mit zarter Spitze und schillernden Pailletten, wirkt seltsam fremd in der zünftigen Atmosphäre im Bierzelt. Wie Rankl erzählt, werden solch spezielle Kleidungsstücke häufiger vergessen: Vor einiger Zeit konnte er sogar eines gerade noch rechtzeitig zur Hochzeit an die Besitzerin vermitteln.

Auch ein Brautkleid gehört zu den angebotenen Fundstücken.

Nicht so das am Samstag versteigerte Exemplar: "Da hat sich wohl jemand umentschieden und die Hochzeit in Las Vegas hat nicht stattgefunden", mutmaßt Rankl. Für 80 Euro geht das Brautkleid samt Accessoires an eine junge Frau. Die Käuferin hat indes nicht vor, bald zu heiraten, erzählt sie - ihr Gebot hatte andere Hintergründe: Bei der Begutachtung der Stücke habe sie entdeckt, dass gemeinsam mit dem Kleid ein Geldbeutel von Louis Vuitton versteigert wird. Das Kleid selbst sei Nebensache und werde wohl weiterverkauft: "Es sieht klein aus, ich glaube, es würde mir gar nicht passen."