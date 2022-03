Der Landkreis plant den massiven Ausbau von Notunterkünften für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Wie Landrat Christoph Göbel (CSU) am Donnerstag bekannt gab, sollen wie im Jahr 2015 Traglufthallen und diesmal verstärkt auch Containerbauten auf der grünen Wiese errichtet werden. Letzteres sei insbesondere notwendig, um die vielen ankommenden Frauen und Kinder adäquat unterzubringen. Für diese seien große Hallen nicht geeignet. Der Landkreis steht mit vielen Rathäusern in Gesprächen über Grundstücke, die zur Verfügung gestellt werden, etwa in Unterschleißheim. Einige Standorte stünden bereits fest. So werden an der Burg Schwaneck in Pullach Geflüchtete aufgenommen.

Etwa tausend Schutzbedürftige haben den Landkreis Göbel zufolge bisher erreicht, mit bis zu 3000 rechnet Göbel. Große Unterkünfte sollen deshalb entstehen. So will man etwa das ehemalige Kompaniegebäude, in dem das Luftwaffenmusikkorps in Unterhaching residierte, nutzen. Auf dem dortigen Appellplatz könnte eine Traglufthalle errichtet werden, zwei weitere solcher Hallen wären "im Umfeld" denkbar, unter anderen auf der ehemaligen Landebahn im Landschaftspark. Weitere Standorte, an denen der Kreis mit Hochdruck dran ist, liegen in Oberhaching, Taufkirchen, Grünwald und Gräfelfing.

Um den Menschen die Ankunft zu erleichtern und die Arbeit der Behörde zu unterstützen, sucht das Landratsamt nach ukrainisch- oder russischsprachigen Dolmetschern. Wer sich bewerben will, findet die Stellenausschreibungen auf der Homepage des Landkreises (www.landkreis-muenchen.de) im Bereich Stellenangebote.